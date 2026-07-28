Над Воронежской областью ночью сбили 33 БПЛА: есть разрушения в жилом секторе

Ночью дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили над городским округом и шестью районами Воронежской области 33 беспилотника. В результате никто не пострадал, однако в одном из муниципалитетов при падении обломков БПЛА были повреждены частный дом и остекление трех хозпостроек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В регионе продолжает действовать опасность атаки дронов, объявленная в 21:28 27 июля. При этом отменена угроза непосредственного удара БПЛА по Воронежу, Нововоронежу, Борисоглебску, Россошанскому, Павловскому, Бобровскому, Лискинскому, Острогожскому, Бутурлиновскому, Богучарскому и Калачеевскому районам.

В Минобороны РФ сообщили, что с 20:00 27 июля до 8:00 28 июля над страной было ликвидировано 365 беспилотников самолетного типа. В Черноземье их сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областями.

За прошедшие выходные над пятью регионами Черноземья, за исключением Тамбовской области, уничтожили как минимум 512 дронов. В результате один человек погиб и 28 пострадали.

Алина Морозова