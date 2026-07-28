Росавиация предупредила о корректировке расписания в аэропорту Калининграда
Временные ограничения в воздушном пространстве над Ленинградской областью сказались на маршрутах полетов в и из Калининграда, сообщила Росавиация. Из-за этого в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, предупредило ведомство. Статус рейса предлагается уточнять на онлайн-табло аэропорта.
В Ленинградской области сегодня с половины седьмого утра объявлена опасность БПЛА, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил, что также возможно понижение скорости мобильного интернета. На фоне введенных ограничений петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Минобороны РФ о сбитых над регионом БПЛА пока не отчитывалось.
В последние месяцы в различных регионах России, включая Ленинградскую и Калининградскую области, неоднократно объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Эти угрозы повлекли за собой введение временных ограничений на полеты в ряде российских аэропортов, среди которых Санкт-Петербург (Пулково), Калуга, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград и другие.
Росавиация, как федеральный орган, ответственный за управление гражданской авиацией, регулярно сообщает о введении и снятии таких ограничений, подчеркивая, что меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Из-за этих ограничений в расписании рейсов происходят изменения. Например, в аэропортах Москвы (Шереметьево, Внуково, Домодедово) также действуют ограничения, включая снижение предельной высоты полетов и запрет транзитных пролетов, что может увеличивать полетное время и расходы авиакомпаний.