Росавиация предупредила о корректировке расписания в аэропорту Калининграда

Временные ограничения в воздушном пространстве над Ленинградской областью сказались на маршрутах полетов в и из Калининграда, сообщила Росавиация. Из-за этого в калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов, предупредило ведомство. Статус рейса предлагается уточнять на онлайн-табло аэропорта.

В Ленинградской области сегодня с половины седьмого утра объявлена опасность БПЛА, сообщал губернатор региона Александр Дрозденко. Он предупредил, что также возможно понижение скорости мобильного интернета. На фоне введенных ограничений петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Минобороны РФ о сбитых над регионом БПЛА пока не отчитывалось.