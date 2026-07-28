ФСБ задержала жителя ДНР за призывы к насилию
В Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали жителя города Ясиноватой. Мужчина «публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности», сообщили в региональном ФСБ.
По данным ФСБ, задержанный публиковал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к насилию над «группой лиц, выделенных по признаку национальности». Другие подробности о фигуранте не приводятся. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), передает ТАСС.
В прошлом году в ДНР задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму. По версии УФСБ, женщина также публиковала в соцсетях призывы к насилию.
Задержание жителя ДНР ФСБ за призывы к экстремистской деятельности по национальному признаку является частью более широкой тенденции по борьбе с подобными угрозами в регионе. Федеральная служба безопасности активно работает на территории ДНР, проводя задержания по различным обвинениям — от госизмены и шпионажа до подготовки терактов и организации каналов сбыта наркотиков. Ранее в ДНР задерживали лиц, подозреваемых в передаче секретных данных Украине, организации заказных убийств, а также в создании фейковых аккаунтов в Telegram для вербовки потенциальных исполнителей диверсий. Отмечены случаи задержания за призывы к убийству российских военнослужащих и к ударам по Москве. Дела возбуждаются по статьям УК РФ, включая 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и 205.2 (публичные призывы к терактам).