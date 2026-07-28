Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $87 за баррель впервые с 20 июля
Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже $87 за баррель. Подобный уровень зафиксирован впервые с 20 июля. По данным торгов на 06:02 мск, баррель Brent подешевел на 2,22% — до $86,4.
К 06:16 мск падение замедлилось — цена составила $86,66 за баррель (-1,92%). Параллельно с этим фьючерс на нефть WTI с поставкой в августе продемонстрировал более резкое снижение, упав на 9,34% — до $80,97 за баррель.
Цены на нефть начали снижение после приостановки ударов США по Ирану. Накануне в начале торговой сессии цена на нефть марки Brent упала примерно до $91 за баррель.
Снижение цен на нефть, включая марки Brent и WTI, до уровней, невиданных с 20 июля, связано с ослаблением напряженности между США и Ираном. Ранее эскалация конфликта, включая удары Ирана по американским базам и инфраструктуре в Кувейте, а также переброску США дополнительных военных самолетов в регион, привели к росту цен на нефть, в том числе Brent, до более $90 за баррель. Рост стоимости нефти также ускорился после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении блокады иранских портов и введении платы в 20% от стоимости всех грузов, перевозимых через Ормузский пролив. На фоне этих событий 20 июля цена Brent превышала отметку в $90 за баррель.
Заявления о возможном перемирии между США и Ираном, а также приостановка американских ударов по Ирану, являются ключевыми факторами, влияющими на текущее падение цен. По информации Axios, президент США Дональд Трамп отдал приказ не наносить удары через несколько часов после прибытия делегации из Омана в Тегеран, и стороны могут быть близки к сделке о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. В прошлом, подобные сообщения, например, о приближении мирной сделки между США и Ираном в мае 2026 года, также приводили к снижению стоимости Brent и WTI. В июне 2026 года, на фоне сообщений о договоренностях по прекращению огня между Вашингтоном и Тегераном, цены на нефть Brent также опускались ниже $77 за баррель. Однако геополитическая напряженность, связанная с ситуацией вокруг Ирана и Венесуэлы, приводила к росту цен на Brent.