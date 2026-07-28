Чад покинет МУС из-за предвзятого отношения к странам Африки
Власти Чада объявили о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Страна обвинила суд в «ограниченной и неравномерной» работе и действиях против африканских стран. Об этом сообщает телеканал France24.
В правительстве республики отметили, что решение приняли после глубокого анализа работы МУС с 2002 года. В Нджамене подчеркнули, что из 13 расследований суда девять касаются Африки, а из семи содержащихся под стражей лиц шестеро привлекаются к ответственности за преступления на африканском континенте.
Решение Чада приняли на фоне давления со стороны США, которые в текущем месяце объявили о начале кампании против МУС из-за угрозы американскому суверенитету. При этом глава МИД Чада Абдулай Сабре Фадул опроверг информацию о том, что шаг сделан напрямую по указке Вашингтона.
14 июля США объявили о начале кампании против МУС из-за угрозы американскому суверенитету. Глава МИД Чада опроверг информацию о том, что решение было принято по указанию Вашингтона. Также о намерении покинуть МУС в этом месяце объявили Венесуэла, Буркина-Фасо, Мали и Нигер.
Решение Чада о выходе из Международного уголовного суда (МУС) продолжает тенденцию отказа африканских стран от юрисдикции данного органа. Ещё в 2017 году саммит Африканского союза одобрил «стратегию коллективного выхода» из МУС, считая его отношение к континенту предвзятым. Это решение было мотивировано тем, что большинство расследований МУС сосредоточены на Африке.
Помимо африканских стран, ряд других государств, включая США, Китай, Индию, Израиль и Иран, принципиально возражают против МУС, считая, что он ограничивает суверенитет и обладает слишком широкими компетенциями. Россия также подписала, но не ратифицировала Римский статут, а в 2016 году окончательно отказалась от участия в МУС. О выходе из МУС заявляли Бурунди и Филиппины, а недавно Венгрия проголосовала за выход после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Несмотря на заявления США о начале кампании против МУС, история отношений Вашингтона с этим органом неоднозначна. В разные годы США угрожали санкциями против МУС, отменяли визы его сотрудникам, но при этом также были периоды, когда американская администрация снимала санкции и выражала готовность к сотрудничеству. МУС неоднократно осуждал санкции США, заявляя о намерении продолжить независимую работу.