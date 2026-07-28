Новое правительство Великобритании готово отправить военный контингент на Украину после завершения конфликта, заявил премьер-министр страны Энди Бернем. Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров, добавил он.

«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе»,— сказал господин Бернем (цитата по The Independent).

Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва не питает надежд на улучшение отношений России и Британии и не планирует контакты с Лондоном после смены премьера.