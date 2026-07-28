Новый премьер Британии заявил о готовности направить войска на Украину
Новое правительство Великобритании готово отправить военный контингент на Украину после завершения конфликта, заявил премьер-министр страны Энди Бернем. Лондон продолжит поддерживать Киев и усиливать давление на Москву для прекращения огня и возобновления переговоров, добавил он.
«Когда прекращение огня наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе»,— сказал господин Бернем (цитата по The Independent).
Энди Бернем вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва не питает надежд на улучшение отношений России и Британии и не планирует контакты с Лондоном после смены премьера.
Заявление нового премьера Энди Бернема о готовности направить войска на Украину является продолжением политики его предшественника Кира Стармера, который в конце 2025 года также говорил о планах по созданию «многонациональных сил Украины» из стран-добровольцев при поддержке США. Стармер еще в марте 2025 года утверждал, что Великобритания будет играть ведущую роль в отправке наземных войск и самолетов, хотя и отмечал, что для этого необходима сильная поддержка США. В июле 2024 года, будучи новым премьером, он вступил в должность после победы лейбористов на досрочных выборах и заявлял о большой перезагрузке для страны.
Идея отправки иностранных войск на Украину обсуждалась западными лидерами с самого начала СВО. Первый премьер-министр — лейборист Кир Стармер, который ушел в отставку незадолго до избрания Энди Бернема, подтверждал готовность участия Британии в «коалиции желающих» по отправке миротворцев на Украину после заключения мирного соглашения. Великобритания 24 июля приняла на себя командование такими многонациональными силами для Украины (MNF-U), которые планируется разместить после перемирия. Россия неоднократно заявляла о недопустимости дислокации войск НАТО (или их аналогов) в соседней стране.