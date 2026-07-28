Турецкие импортеры столкнулись с нехваткой российского угля

Энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг в Турции за неделю к 17 июля подорожал на 3,6%, до $107 за тонну (CIF; с учетом страховки и фрахта), говорится в обзоре NEFT Research. Как пишут аналитики, турецкие покупатели постепенно возвращаются на рынок, но сталкиваются с нехваткой предложения со стороны российских экспортеров, распродавших текущие объемы.

Дефицит усугубляется логистическими рисками на Черном море из-за конфликта России и Украины, говорится в обзоре. Как сообщали турецкие СМИ и компания-судовладелец, 22 июля был атакован сухогруз, перевозивший уголь из порта Тамань в Трабзон.

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