Турецкие импортеры столкнулись с нехваткой российского угля
Энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг в Турции за неделю к 17 июля подорожал на 3,6%, до $107 за тонну (CIF; с учетом страховки и фрахта), говорится в обзоре NEFT Research. Как пишут аналитики, турецкие покупатели постепенно возвращаются на рынок, но сталкиваются с нехваткой предложения со стороны российских экспортеров, распродавших текущие объемы.
Дефицит усугубляется логистическими рисками на Черном море из-за конфликта России и Украины, говорится в обзоре. Как сообщали турецкие СМИ и компания-судовладелец, 22 июля был атакован сухогруз, перевозивший уголь из порта Тамань в Трабзон.
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Нехватка российского угля на турецком рынке и рост цен на него происходят на фоне общей тенденции к увеличению спроса на российский уголь в Турции. Страна является крупнейшим покупателем российского угля на западном направлении, активно закупая его для цементных заводов и энергетических предприятий, пополняющих запасы. В прошедшие периоды уже отмечался рост поставок российского угля в Турцию: например, за январь-август 2023 года экспорт увеличился на 55% до 14,6 млн тонн, а за первую половину 2025 года импорт из РФ вырос на 41% до 15,7 млн тонн.
Геополитический фактор, включая конфликт между Россией и Украиной, значительно влияет на логистику и доступность российского угля. Ранее европейские санкции привели к тому, что российские экспортеры переориентировали поставки в Азию и Восточные страны, включая Турцию. Несмотря на общую сложность ситуации в угольной отрасли РФ, Турция сохраняет интерес к российскому углю благодаря удобной логистике, гибким условиям поставок и конкурентоспособной цене, предлагаемой с дисконтом. Однако, долгосрочный потенциал роста поставок в Турцию может быть ограничен из-за стремления страны к использованию более экологичных видов топлива.