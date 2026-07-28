Минздрав выступил против наделения Роспатента новыми полномочиями на фармрынке
Минздрав не согласен с наделением Роспатента новыми полномочиями для защиты патентных прав фармкомпаний в РФ. Это следует из письма (есть у “Ъ”), направленного Минздравом в Минэкономики 22 июля в качестве отзыва на соответствующий законопроект.
Ранее Минэкономики предложило ввести механизм досудебной блокировки оборота лекарств, которые были выпущены на рынок в обход патентообладателя.
Для этого предложено создать при Роспатенте профильную комиссию, которая в срок до двух месяцев будет рассматривать жалобы патентообладателей на недобросовестных производителей. В случае признания правоты заявителей Роспатент сможет обратиться в «Честный знак», который является оператором системы отслеживания лекарств (мониторинга движения лекарственных препаратов, МДЛП), и выдать ему предписание остановить фиксацию движения препарата, что сделает невозможной его транспортировку и продажу.
Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарства в поисках защиты»
Предложение Минэкономразвития о наделении Роспатента правом блокировать оборот лекарств при патентных спорах является частью более широкой дискуссии о защите интеллектуальной собственности в фармацевтике, которая активно ведется с 2021 года. Ранее Минэкономразвития уже предлагало создать единый реестр фармацевтически активных веществ, который бы вел Роспатент, для решения проблемы вывода на рынок воспроизведенных лекарств до истечения срока действия патентов, что нарушает права производителей оригинальных препаратов. Этот законопроект «О реестре обладающих фармакологической активностью действующих веществ, охраняемых патентами на изобретение» имел цель обеспечить однозначное определение правообладателей изобретений в составе лекарств.
Проблема защиты прав на изобретения в сфере фармацевтики в России традиционно сложна из-за того, что Минздрав при регистрации лекарств не проверяет наличие у компаний прав на интеллектуальную собственность. Это приводит к тому, что судебные разбирательства по патентным спорам могут длиться годами, не позволяя быстро прекратить оборот препаратов-нарушителей. Кроме того, существует беспокойство регуляторов относительно доминирования «вечнозеленых» патентов, которые продлевают монополию правообладателей за счет патентования незначительных модификаций уже существующих лекарств.