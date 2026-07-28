Рынок трансграничной интернет-торговли вырос на 40% год к году

Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе-сентябре 2025 года российские потребители потратили на онлайн-заказы из-за рубежа 236,8 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее. Однако доля таких покупок в общем объеме e-commerce сократилась до 2,9% с 3,1%. Средний чек по заказам продолжил снижаться, что говорит о росте небольших покупок. В 2024 году объем трансграничной онлайн-торговли достиг 330 млрд руб., увеличившись на 4,7% год к году, при этом около 98% заказов в этом сегменте приходилось на Китай.

Этому росту способствовал и тот факт, что в 2025 году отмечалось укрепление курса рубля, что привело к росту объемов трансграничной интернет-торговли в январе и феврале почти на 30%, до 49 млрд руб. Российские потребители переключились на онлайн-покупки товаров для ухода за собой, хотя также заказывали электронику, одежду и обувь. Однако новые пошлины на такую продукцию из недружественных стран, введенные правительством в апреле 2025 года, могли повлиять на динамику. В целом, по оценкам аналитиков, рынок электронной коммерции сохраняет потенциал роста, но его темпы могут замедлиться в крупных городах из-за насыщения рынка.