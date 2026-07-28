Медианная зарплата стоматолога за год сократилась на 10%
В январе—апреле медианная зарплата стоматолога в России составила 90 тыс. руб. в месяц, сократившись на 10% год к году. Такие подсчеты приводят в сервисе Dream Job. Это единственная популярная медицинская специальность, показавшая снижение. Помимо стоматологов, с падением доходов столкнулись только занятые в медицинских организациях менеджеры по продажам. Но в их случае заработок за год сократился на 3,1%, до 77,5 тыс. руб. Остальные специальности показали рост доходов в пределах 17,7% год к году.
Согласно Росстату, среднемесячная номинальная зарплата в области здравоохранения и социальных услуг в России составила 84,8 тыс. руб.
Год к году значение увеличилось на 10,2%. Годом ранее аналогичный прирост был значительно более выраженным — 17,3%. Заработок по всем видам экономической деятельности прибавил 12%, до 109,1 тыс. руб. в месяц в апреле. Год назад рост составлял 16,1%. Существенное замедление роста зарплат может быть связано с увеличением конкуренции среди соискателей. В SuperJob говорят, что вакансий в медицине за год стало больше на 14%, а резюме — на 21%.
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Снижение медианной зарплаты стоматологов связано с изменением схемы оплаты труда, где большую часть дохода составляет процент от оказанных услуг (75-80%), а также с падением спроса на стоматологические услуги на 30%. В ответ на эти изменения клиники сокращают штаты и перераспределяют нагрузку между меньшим числом врачей. При этом стоимость привлечения одного пациента, особенно в дорогих клиниках, значительно возросла, достигнув 40% за год.
Несмотря на уменьшение дохода стоматологов, профессия остается одной из самых привлекательных для абитуриентов, что отчасти объясняется представлением о высоких заработках. Однако в 2025 году правительство уже отреагировало на насыщение рынка, ограничив количество платных мест в вузах по этой специальности. Ситуация на рынке труда в медицине характеризуется общим увеличением конкуренции: количество вакансий за год выросло на 14%, а резюме — на 21%.