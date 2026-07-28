Дилеры сокращают скидки на электромобили из-за высокого спроса
Дилеры и дистрибуторы массово сокращают скидки на NEV-автомобили (на новых источниках энергии) в условиях увеличения спроса, рассказали опрошенные “Ъ” собеседники в отрасли. Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов уточняет, что дополнительные скидки постепенно сворачиваются на востребованные модели. «Если еще весной многие бренды активно стимулировали спрос, то сейчас на популярные гибриды и электромобили необходимость в дополнительных скидках постепенно исчезает»,— вторит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ольга Петрова.
По словам господина Иванова, максимальная скидка на локализованные гибриды и электромобили по программе льготного лизинга уже снижена до 500 тыс. руб. (с 925 тыс. руб.).
В Минпромторге ранее говорили, что корректировка программ поддержки спроса на электромобили и гибриды действительно обсуждается, но пока действуют старые условия. По информации собеседников “Ъ” среди дилеров и лизинговых компаний, на деле скидка на льготное приобретение NEV-автомобилей в лизинг урезана с 1 июля. Аналогичная корректировка планируется относительно программы льготного автокредитования, вероятно, до конца года, рассказали “Ъ” два источника.
По данным коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, средняя цена нового электромобиля от производителя, официально представленного на рынке, за последний месяц поднялась на 2,5%, до 3,16 млн руб. «Заметного роста средней цены на новые гибридные автомобили в июне — начале июля на "Авто.ру" не зафиксировано. Она держится на уровне 7 млн руб.»,— добавляет он.
Подробнее — в материале «Новый виток Evolute».
Предложение сократить скидки на NEV-автомобили (на новых источниках энергии) является актуальным и своевременным, особенно учитывая ажиотажный спрос на бензин. Перераспределение объема господдержки, делая ее более массовой, воспринимается как логичный шаг. Рост спроса на электромобили в первом полугодии 2026 года в значительной степени был обусловлен мерами господдержки, которые снижали стоимость электромобилей для юридических лиц и делали их приобретение экономически целесообразным. Этот рост вызван не только конъюнктурными причинами, такими как цены на топливо и ключевая ставка, но и государственной политикой, включая льготы и расширение сети зарядных станций.
Однако, стоит отметить, что продажи электромобилей в Европейском союзе осенью 2023 года показали снижение, в то время как в США рост рынка оказался ниже прогнозируемого. Это указывает на то, что в некоторых регионах интерес к электромобилям может сокращаться из-за уменьшения субсидий на покупку и льгот на владение, а также из-за роста цен на электроэнергию, делающей заправку электромобилей не дешевле, чем бензином. В России, несмотря на общий рост рынка, замедление темпов роста продаж электромобилей связано с неизбежным повышением цен из-за новых правил ввоза и индексации утильсбора, который сделал электромобили дороже в среднем на почти 670 тыс. рублей. Эксперты прогнозируют, что драйвером спроса на рынке NEV в 2026 году станут именно гибриды, а не чистые электромобили, и ожидают роста предложения в этом сегменте.