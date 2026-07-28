Дилеры сокращают скидки на электромобили из-за высокого спроса

Дилеры и дистрибуторы массово сокращают скидки на NEV-автомобили (на новых источниках энергии) в условиях увеличения спроса, рассказали опрошенные “Ъ” собеседники в отрасли. Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов уточняет, что дополнительные скидки постепенно сворачиваются на востребованные модели. «Если еще весной многие бренды активно стимулировали спрос, то сейчас на популярные гибриды и электромобили необходимость в дополнительных скидках постепенно исчезает»,— вторит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Ольга Петрова.

По словам господина Иванова, максимальная скидка на локализованные гибриды и электромобили по программе льготного лизинга уже снижена до 500 тыс. руб. (с 925 тыс. руб.).

В Минпромторге ранее говорили, что корректировка программ поддержки спроса на электромобили и гибриды действительно обсуждается, но пока действуют старые условия. По информации собеседников “Ъ” среди дилеров и лизинговых компаний, на деле скидка на льготное приобретение NEV-автомобилей в лизинг урезана с 1 июля. Аналогичная корректировка планируется относительно программы льготного автокредитования, вероятно, до конца года, рассказали “Ъ” два источника.

По данным коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, средняя цена нового электромобиля от производителя, официально представленного на рынке, за последний месяц поднялась на 2,5%, до 3,16 млн руб. «Заметного роста средней цены на новые гибридные автомобили в июне — начале июля на "Авто.ру" не зафиксировано. Она держится на уровне 7 млн руб.»,— добавляет он.

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