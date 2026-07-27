На Дальнем Востоке выловили более 44 тыс. тонн лосося с начала года

На Дальнем Востоке с начала текущего года вылов тихоокеанских лососей достиг 44,7 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Основной объем улова пришелся на Камчатский край — 31,8 тыс. тонн (71% от общего вылова). В Хабаровском крае добыли 8 тыс. тонн (18,2%). Меньше рыбы выловили в Магаданской (4%) и Сахалинской (3,7%) областях, в Приморском крае (2,3%) и на Чукотке (0,7%).

По данным НИИ, по видовому составу лидирует горбуша — 27,5 тыс. тонн (61,5% всего вылова). При этом кеты с начала года добыли 10 тыс. тонн (22,7%), нерки — 6,9 тыс. тонн (15,4%). Доля чавычи, симы и кижуча в сумме не превысила 0,5% от общего улова, свидетельствуют данные.

По итогам первого полугодия оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы. Стоимость кеты упала до 450 руб. за кг, нерки — до 750 руб. за кг. Об этом свидетельствуют подсчеты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. По прогнозам, в этом году вылов может достичь 227 тыс. тонн.