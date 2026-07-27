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Путин указал на особую ответственность «Единой России»

Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность «Единой России» как партии парламентского большинства. Об этом политик заявил во время встречи с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы VIII созыва.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«"Единая Россия" — партия парламентского большинства, на которой — как на партии большинства — лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса», — подчеркнул господин Путин.

Президент подчеркнул, что депутаты ГД в полной мере оправдали статус народных представителей. По словам Владимира Путина, парламентарии оперативно и качественно принимали решения, необходимые для развития страны.

В понедельник Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме. Политик провел отдельные беседы с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

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