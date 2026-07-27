Путин указал на особую ответственность «Единой России»
Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность «Единой России» как партии парламентского большинства. Об этом политик заявил во время встречи с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы VIII созыва.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«"Единая Россия" — партия парламентского большинства, на которой — как на партии большинства — лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса», — подчеркнул господин Путин.
Президент подчеркнул, что депутаты ГД в полной мере оправдали статус народных представителей. По словам Владимира Путина, парламентарии оперативно и качественно принимали решения, необходимые для развития страны.
В понедельник Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме. Политик провел отдельные беседы с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.