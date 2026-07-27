Подрядчик астраханской ОЭЗ не смог оспорить отказ от контракта на 310 млн рублей

ООО «АСТРА+» не смогло оспорить в суде решение об одностороннем отказе от контракта на строительство дорог в особой экономической зоне «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области. 21 июля компания подала апелляционную жалобу на это решение в 12 Арбитражный апелляционный суд, однако ее оставили без движения до 21 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Окороков Фото: Вадим Окороков

Контракт заключен с ОЭЗ «Лотос» 4 февраля прошлого года. Согласно ЕИС «Закупки», речь идет о контракте на 310,8 млн руб. К 20 ноября 2025-го «АСТРА+» должна была построить дороги от УПК16 до УПК17 и от УПК8 до УПК9.

На портале указано, что заказчик отказался от услуг «АСТРЫ+» в декабре после четырех просрочек и ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств. Общая сумма штрафов превысила 4,9 млн руб. Контракт исполнен практически наполовину (136,9 млн руб.), фактически ОЭЗ оплатила 162,5 млн руб. Авансовый платеж, совершенный 13 февраля прошлого года, составил 91,5 млн руб.

В определении указано, что причиной отказа от контракта стало предоставление «АСТРОЙ+» недостоверных документов об опыте работ при участии в конкурсе. Для участия в аукционе требовалось подтвердить выполнение аналогичных работ, но проверка показала, что контракты с ООО «ЗАПСИБТРАНСГАЗ» и ООО «ННК-Оренбургнефтегаз», на которые ссылался подрядчик, на самом деле не заключались. Налоговая также не нашла финансовых связей между этими компаниями.

Суд признал решение ОЭЗ «Лотос» о расторжении контракта законным, поскольку ООО «АСТРА+» стало победителем конкурса, предоставив подложные документы. В иске компании отказано.

Еще один контракт стоимостью 73,4 млн руб. на строительство дороги от УПК15 до УПК7 в ОЭЗ «Лотос» фирма заключила в августе 2025 года. В марте 2026-го «АСТРА+» должна была сдать объект. По этому контракту заказчик фактически оплатил 22 млн руб., сведений об исполненных обязательствах нет. Контракт также был расторгнут в декабре по причине подложных документов об опыте предприятия.

ООО «АСТРА+» зарегистрировано в Астрахани в январе 2017 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учреждает фирму Рамиль Ажбаев, который ранее значился только директором. Господин Ажбаев также владеет строительной компанией «Альфа+». С марта 2020-го по январь 2026 года «АСТРА+» принадлежала Рамилю Уразову. В 2025 году оборот организации составил 276 млн руб. (-15%), чистая прибыль выросла на 51% до 306 тыс. руб. Фирма была победителем 54 госзакупок: в исполнении находятся восемь контрактов на 289 млн руб., завершено 37 проектов на 417 млн руб., прекращено девять на 448 млн руб. В Астраханской области компания достраивает детский сад-ясли на 120 мест на ул. Агурина в Ахтубинске. Объект требовалось сдать в октябре прошлого года, но впоследствии срок сдвинули на конец 2026 года. Заказчик — управление капстроительства региона — заплатил аванс в размере 23,2 млн руб., информация об исполненных обязательствах на ЕИС отсутствует. Контракт стоимостью 73,23 млн руб. все еще значится в стадии исполнения.

Нина Шевченко