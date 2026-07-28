ЦБ раскрыл главную схему манипуляций на бирже

Большинство нарушений по манипулированию рынком, за которые ЦБ привлекает к ответственности, связаны с совершением сделок в биржевом анонимном стакане по предварительной договоренности. Об этом в интервью «Ъ» сообщил руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

Такие операции, по его словам, в большинстве случаев совершаются для того, чтобы оперативно перевести собственные ценные бумаги от одного брокера к другому или для передачи пакета бумаг между родственниками. Причина такого поведения, отметил он, — сложность в неторговых переводах ценных бумаг между депозитариями. Однако из-за того, что подобные сделки происходят при минимальной рыночной активности, чтобы не допустить попадания к другим инвесторам, создается существенное отклонение либо цены, либо объема. А это «несет в себе признаки манипулирования», отмечает господин Пронин.

Для решения этой проблемы с 1 сентября будет запущен сервис быстрого перевода ценных бумаг. «Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней или недель, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут», — пояснил Кирилл Пронин. Через год такие переводы должны будет выполнять вдвое быстрее. А в более отдаленной перспективе их планируется сделать мгновенными.

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