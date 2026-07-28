ЦБ раскрыл главную схему манипуляций на бирже
Большинство нарушений по манипулированию рынком, за которые ЦБ привлекает к ответственности, связаны с совершением сделок в биржевом анонимном стакане по предварительной договоренности. Об этом в интервью «Ъ» сообщил руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.
Такие операции, по его словам, в большинстве случаев совершаются для того, чтобы оперативно перевести собственные ценные бумаги от одного брокера к другому или для передачи пакета бумаг между родственниками. Причина такого поведения, отметил он, — сложность в неторговых переводах ценных бумаг между депозитариями. Однако из-за того, что подобные сделки происходят при минимальной рыночной активности, чтобы не допустить попадания к другим инвесторам, создается существенное отклонение либо цены, либо объема. А это «несет в себе признаки манипулирования», отмечает господин Пронин.
Для решения этой проблемы с 1 сентября будет запущен сервис быстрого перевода ценных бумаг. «Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней или недель, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут», — пояснил Кирилл Пронин. Через год такие переводы должны будет выполнять вдвое быстрее. А в более отдаленной перспективе их планируется сделать мгновенными.
Подробнее — в интервью Кирилла Пронина
Центральный Банк активно выявляет и противодействует манипулированию рынком, в том числе через координацию усилий с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и Московской биржей. Регулятор стремится к выявлению любых недобросовестных практик, которые могут привести к нерыночным действиям с ценными бумагами. В частности, он уже предпринимал меры по приостановлению операций клиентов брокеров, а также выявлял случаи манипулирования с использованием проп-трейдинговых компаний, когда трейдеры совершают сделки со своего счета, что противоречит законодательству.
Банк России также предлагает ужесточить регулирование в этой сфере и изменить порог привлечения к уголовной ответственности за манипулирование рынком. Например, рассматриваются поправки в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», которые могут поднять нижнюю планку крупного ущерба до 100 млн рублей. При этом, несмотря на усилия по усилению борьбы с манипулированием, эксперты отмечают, что правоприменительная практика в этой области остается ограниченной и противоречивой. Одновременно ЦБ обращает внимание на то, что недостаточный контроль со стороны компаний за проп-трейдерами может приводить к злоупотреблениям и всплескам волатильности на рынке, создавая риски для инвесторов.