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«Мы не устраиваем охоту на ведьм»

Глава департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин о борьбе с манипуляторами и работе с инсайдерами

Почему случаи манипулирования рынком расследуются годами, как будет осуществляться контроль за деятельностью инфлюенсеров, для чего вводится сервис быстрого перевода ценных бумаг, а также каковы особенности регулирования деятельности инсайдеров, в интервью “Ъ” рассказал руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

Кирилл Пронин, глава департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России

Кирилл Пронин, глава департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кирилл Пронин, глава департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Весной 2026 года одним из самых заметных событий в сегменте контроля за манипулированием рынка стало задержание трех владельцев Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Какие события привели к тому, что регулятор обратил внимание на деятельность площадок?

— Эта группа Telegram-каналов давно была в поле нашего внимания. Мы сопоставляли их комментарии и призывы, что транслировались в каналах, с реальными действиями инвесторов на фондовом рынке. Например, они публикуют информационное сообщение по ценной бумаге с прогнозом о росте ее стоимости. И уже вскоре инвесторы—подписчики канала начинают совершать сделки с этими активами. Мы также обратили внимание на торговую активность самих инфлюенсеров и обнаружили, что в ряде случаев они сами совершали встречные сделки с этими бумагами еще до публикации новостей. В течение почти трех лет мы проводили тщательные проверки, прежде чем передать материалы в Следственный комитет.

— Три года — довольно большой срок. Во всех ли случаях раскрытия подобных схем проверка занимала так много времени?

— Это очень сильно зависит от каждого кейса. Установить какие-то признаки, которые свидетельствуют о нестандартной активности, можно достаточно быстро. Но для того, чтобы доказать, что было совершено нарушение или преступление, нужно не просто описать общую фактуру, но и буквально изучить каждую операцию и посчитать полученный доход.

— В случаях с РДВ количество операций измерялось десятками тысяч и далеко не все вычисления можно было провести автоматически. Учитывая большое количество участников этого процесса, много времени ушло на необходимые опросы, изучение документов. Нужно было собрать неоспоримую доказательную базу.

— Предварительно какая сумма дохода получилась?

— Мы не называем точную сумму. Но можем сказать, что она превысила порог, установленный Уголовным кодексом для привлечения к уголовной ответственности. Сейчас он составляет 3,75 млн руб.

— Какие именно бумаги стали объектами манипулирования?

— Эту информацию мы не можем раскрывать до тех пор, пока не будет завершено расследование. Должны сначала пройти все стадии уголовного процесса.

— Было ли в данном случае фигурантам дела предложено сотрудничество, например заключение соглашения с Банком России?

— Банк России может заключить соглашение только в том случае, если речь идет об административном правонарушении. Причем инициатива всегда исходит от лица, в отношении которого возбуждено дело. А здесь мы имеем дело с уголовным преступлением, поэтому заключение соглашения вне компетенции Банка России.

Эти каналы продолжают деятельность до сих пор. Означает ли это, что они прекратили свою практику в связи с арестом собственников/администраторов? Продолжает ли ЦБ отслеживать деятельность этих каналов?

— Да, мы продолжаем следить за тем, что происходит в этих каналах. И надо сказать, что пока мы не видим прямых признаков манипулирования.

— Сейчас идет обсуждение создания реестра инфлюенсеров. Планируется ли обязать тех, кто встает в реестр, раскрывать свои инвестиционные счета, чтобы проверка их торговой активности была еще прозрачнее?

— Пока еще нет утвержденной конфигурации. Однако у нас и сейчас есть полномочия отслеживать движение средств по торговым счетам, если активность инвестора вызывает подозрения. Но это не означает, что мы сплошь и рядом подозреваем всех: у нас рискориентированный подход к надзору. Подчеркну, что мы начинаем более пристально следить за деятельностью именно тех, кто дает нам поводы. Мы не устраиваем охоту на ведьм.

Как ЦБ осуществляет одновременный мониторинг деятельности всех инфлюенсеров? Как определяет, что в действиях блогеров действительно присутствует манипулирование?

— Мы в автоматическом режиме мониторим операции всех участников торгов непрерывно и следим за большим количеством финансовых Telegram-каналов. Мы выявляем нестандартные активности участников рынка и сопоставляем их с публикациями на этих ресурсах.

Но это не означает, что мы концентрируемся на каждой публикации. Мы смотрим на все отклонения в совокупности и начинаем проверку, если аномальная торговая активность коррелирует с призывами в каналах покупать или продавать тот или иной актив. Обращаем внимание на достоверность информации, которая распространяется в таких каналах.

Кроме этого, у нас есть специальный почтовый сервис на сайте Банка России, где мы принимаем анонимные сообщения о манипулировании рынком и инсайдерской торговле. После запуска сервиса, с начала этого года, мы получили свыше 150 сообщений, где отправители обращают внимание на недобросовестные практики, в том числе и в Telegram-каналах. И надо сказать, что есть факты, заслуживающие нашего внимания, но есть и «пустые» сообщения.

А как изменилась активность анонимных информаторов к настоящему времени?

— Такого наплыва сообщений, как было в самом начале, уже нет. Сейчас мы получаем не так много сообщений (два-три в неделю), но они, как правило, содержат интересные сведения, достойные тщательного изучения.

Рассматривает ли Банк России возможность повысить роль профучастников, в первую очередь брокеров, в борьбе с манипуляторами рынком?

— Они и так активно вовлечены. Уже сегодня есть достаточно большой объем требований к брокерам и управляющим по построению собственного комплаенса и по противодействию недобросовестным практикам. У них есть обязанность не просто построить комплаенс, а анализировать все нестандартные сделки клиентов и направлять информацию нам. Более того, в 2024 году мы усовершенствовали регулирование и дали возможность участникам торгов получать информацию от биржи о существенных отклонениях по нестандартным операциям. На основе этого они могут опросить своего клиента о причинах такой сделки, так что материал, который мы в итоге получим, становится более качественным. Мы также дали брокерам определенные рекомендации о том, какую информацию нужно вносить в эти уведомления.

— И как часто профучастники информируют ЦБ о таких действиях клиентов?

— Качество и количество поступающих от участников финансового рынка уведомлений растет. В этом году в среднем мы получаем 20–25 уведомлений ежемесячно.

— Согласно данным ЦБ, число выявляемых случаев манипулирования рынком в 2020–2023 годах измерялось десятками в год, в 2025-м их число перевалило за две сотни. С чем связана такая динамика?

— Главной причиной является то, что на российском рынке значительно выросло количество розничных инвесторов. И многие из них являются неквалифицированными инвесторами. Как правило, они не обладают должным уровнем знаний закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и не всегда понимают, что им можно делать, а что нельзя. Здесь мы пытаемся вести разъяснительную работу вместе с профучастниками.

Второе — это не очень высокий уровень комплаенса у некоторых участников рынка. С такими компаниями мы тоже работаем, отдельно проводим проверки того, как работает у них комплаенс, а также выдаем предписания за нарушения и даже привлекаем к административной ответственности.

Еще одной проблемой является несоразмерность штрафов тяжести совершаемых нарушений, что не способствует усилению дисциплины на рынке. У нас штраф сегодня на физическое лицо за манипулирование и инсайд варьируется в пределах 3–5 тыс. руб., на юридическое — 700 тыс. руб. Если участник торгов получает от манипулирования доход в 1 млн руб., то ему ничего не стоит заплатить штраф 3 тыс. руб. или 5 тыс. руб. Идея в том, чтобы в будущем перейти к усилению экономической ответственности.

Есть ли набор индикаторов, на которые ЦБ обращает внимание и сразу начинает разбирательство?

— У нас очень много алгоритмов, которые отслеживают нестандартную активность. Если говорить про общую логику, то у нас всегда будет вызывать молниеносную реакцию и проверку сигнал, когда мы видим, что после большой сделки с ценными бумагами через день-два выходит какая-то хорошая новость об эмитенте. При этом приобретатель на росте цены начинает продавать бумаги, то есть фиксировать прибыль. В 100% случаев это попадет в поле нашего внимания. Дальше надо будет понять, кто это был: инсайдер или не инсайдер. Если это был не инсайдер, то, возможно, связанное с компанией лицо, и нужно установить эту связь. Это тоже бывает непросто. Дальше мы начинаем проверки.

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Есть сигналы, когда мы видим, что кто-то из сотрудников инвестиционной компании или брокера начинает фронтраннить своих клиентов. То есть он, зная о предстоящей крупной сделке, которая приведет к росту стоимости бумаги, заранее, прежде чем исполнить поручение своего клиента, приобретает эти акции, а впоследствии продает их, но уже по более высокой цене. Наши модели позволяют оперативно выявить и такие кейсы. И по ряду таких случаев мы сейчас проводим проверки. По некоторым фактам уже есть принятые меры.

Из статистики ЦБ видно, что подавляющее число нарушений было квалифицировано по ч. 2 ст. 5 224-ФЗ «Действия, относящиеся к манипулированию рынком». Под эту норму подпадает широкий спектр нарушений. Можно ли из них выделить наиболее частые?

— Большинство нарушений, за которые мы привлекаем к ответственности,— это нарушения, связанные с совершением сделок в биржевом анонимном стакане по предварительной договоренности. Закон о противодействии манипулированию был принят для того, чтобы, с одной стороны, никто не обманывал инвесторов и не вводил в заблуждение, а с другой — чтобы была справедливая цена на актив. Соответственно, когда сделка договорная, она нарушает чистоту ценообразования. То есть если бы стороны совершали сделку, не зная друг о друге, то, возможно, цена сделки была бы иной. Более того, их цену видят другие участники и ориентируются на нее.

— Почему же они так делают?

— В большинстве случаев сделки по договоренности совершаются для того, чтобы перевести ценные бумаги от одного брокера к другому или для передачи пакета бумаг между связанными лицами — например, между родственниками или аффилированными компаниями. Инвесторы садятся с родственниками за один стол, ставят встречные заявки в биржевой стакан и нажимают на кнопочку. В результате проверки мы выясняем, что операция была совершена чуть ли не с одного устройства или с одного IP-адреса. Потом они честно рассказывают: «Да мы-то хотели просто перевести бумаги». Но они же это делают, когда в стакане минимальная ликвидность. В этот момент они двигают рынок, создают существенное отклонение цены либо объема, что несет в себе признаки манипулирования.

В любом случае причиной такого поведения является сложность в неторговых переводах ценных бумаг между депозитариями. Сейчас, в отличие от банковских переводов, нажатием одной кнопки ценные бумаги перевести нельзя. Соответственно, для того, чтобы провести такую операцию, вам необходимо обратиться и заполнить поручение одного депозитария на списание ценных бумаг и встречное поручение другого депозитария на их зачисление, не допустив при этом ошибок. Нужно верно указать коды бумаг, количество, наименование эмитента, порой также надо знать данные, недоступные инвестору, например: номера счетов и разделов самих депозитариев, реквизиты заключенных ими договоров. Даже у опытных инвесторов оформление таких переводов в зависимости от депозитария может занимать дни и даже недели.

— Именно эту проблему призвана решить система быстрых переводов ценных бумаг?

— Да, все верно. Новый сервис, который стартует с 1 сентября, пока будет распространяться на физических лиц и на me2me-переводы, то есть на переводы самому себе. Он отменяет подачу поручения на зачисление ценных бумаг по их торговым счетам, а также сокращает до минимума информацию, которая должна содержаться в поручении на списание, что значительно упрощает клиентский путь. Если сейчас на перевод бумаг уходит несколько дней или недель, то в новых условиях при минимальной цепочке учета на это потребуется примерно 25 минут.

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Через год регуляторные требования к таймингу сократятся в два раза. В идеале будем стремиться сделать переводы мгновенными, а также масштабировать сервис на иные переводы. Но для этого мы должны провести работу по стандартизации учетной инфраструктуры, чтобы все депозитарии и регистраторы «говорили» на одном языке. Все понимают, что переводы ценных бумаг надо ускорять и упрощать. Это масштабная задача, которая требует значительных усилий в том числе от организаций учетной инфраструктуры. И решать ее мы будем поэтапно.

— ЦБ активно участвует в работе над законопроектом по реформе надзора за инсайдерской торговлей и манипулированием рынка, который находится на рассмотрении в Госдуме. Одно из изменений предполагает, что совет директоров должен будет утвердить программу по предотвращению злоупотреблений, связанных с инсайдерской информацией. Нет ли здесь перекладывания ответственности с одного директора на весь совет?

— Речь идет об утверждении перечня инсайдерской информации. Сейчас это делает генеральный директор, а порядок и сроки раскрытия уже определяет совет директоров. У нас была идея передать полномочия утверждать сам перечень тоже совету директоров. Мы считали, что в таком случае будет достигнут баланс: члены совета директоров, представляющие интересы разных акционеров, сами будут оценивать, какая именно информация может влиять на стоимость бумаг. Однако не все участники рынка были согласны, в каждой компании уже сложилась своя практика. Поэтому во время работы над законопроектом была найдена золотая середина. Мы дали эмитентам альтернативу — самим определять, кто будет утверждать этот перечень: либо руководитель компании, либо наблюдательный совет. Свое решение они могут закрепить уставом.

— Законопроект также предполагает, что общество обязано опубликовывать обезличенную сводную информацию о сделках этих самых инсайдеров. Но если в компании только один-два топ-менеджера или в реестре инсайдеров один-два инсайдера, фактически не будет никакого обезличивания. Не видит ли Банк России в этом противоречия?

— Здесь нет противоречия. Компании, акции которых торгуются на бирже, как правило, крупнейшие, у них большое количество инсайдеров: есть правление, наблюдательный совет и так далее. Кроме того, если посмотреть на практику развитых рынков, там информация раскрывается персонально по сделкам конкретного инсайдера. Мы начали с агрегированного обезличенного раскрытия информации, чтобы ежемесячно публиковался показатель по сделкам всех инсайдеров каждой конкретной компании, сколько они купили, сколько продали.

Рынку нужно немного перестроиться и начать активно взаимодействовать с биржей и обмениваться информацией. Эмитентам нужно научиться получать информацию от инсайдеров, если речь идет про внебиржевые сделки, потому что информация должна раскрываться и по биржевым, и по внебиржевым сделкам в совокупности. Со временем можно будет думать о том, чтобы в законе менять периодичность раскрытия информации на более частую.

Инсайдер будет обязан сообщить своему обществу о сделке, а уже потом эмитент должен раскрывать об этом обезличенную информацию ежемесячно. А кто будет отвечать, если инсайдер не сообщит о своих сделках или сообщит неверно?

— Здесь все очень логично. Инсайдер, сотрудник компании, будет передавать эмитенту информацию только о внебиржевых сделках. Сведения о биржевых сделках предоставит биржа. Это будет автоматизированный процесс. Биржа уже подготовила техническое решение и будет бесплатно передавать эмитентам эту информацию. За достоверность данных о внебиржевых сделках будет отвечать только тот, кто эти сведения предоставил. Эмитент также не отвечает и за достоверность информации, которую передала биржа. Основной посыл: только первоисточник несет ответственность за качество информации.

— Эмитенты должны будут ежемесячно раскрывать информацию о том, какие сделки совершали инсайдеры. Это должно снизить число злоупотреблений. Но не приведет ли это к увеличению волатильности торгов?

— Вы правы, инвесторы действительно будут обращать внимание на то, что делают инсайдеры. Но это не будет определяющим фактором. Да и временной лаг между датой сделки инсайдера и раскрытием информации будет значительным. Я не считаю, что это добавит какой-то избыточной волатильности на рынке. Международный опыт показывает, что прозрачность и качество ценообразования на финансовые инструменты только повышаются. Это также одновременно возлагает ответственность на самих инсайдеров. Они будут понимать, что информация, пусть с каким-то временным лагом, будет доступна рынку.

Интервью взял Андрей Ковалев

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