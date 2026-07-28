В ЦБ рассказали о механизмах борьбы с инсайдом

При выявлении недобросовестных практик Банк России, среди прочего, опирается на данные от профучастников, сообщил в интервью «Ъ» руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

«У них есть обязанность не просто построить комплаенс, а анализировать все нестандартные сделки клиентов и направлять информацию нам», — сказал Кирилл Пронин.

При этом качество и количество поступающих от участников финансового рынка уведомлений растет. В этом году ЦБ в среднем получает 20–25 уведомлений ежемесячно. Два года назад участникам торгов была дана возможность получать информацию от биржи о существенных отклонениях по нестандартным операциям. На основе этих данных они могут опрашивать клиента о причинах таких сделок.

Кроме этого, в начале 2026 года Банк России на своем сайте организовал почтовый сервис, где принимает анонимные сообщения о манипулировании рынком и инсайдерской торговле. К настоящему времени было получено свыше 150 сообщений, но в последнее время активность информаторов сократилась. Регулятор получает два-три сообщения в неделю, однако они, как правило, «содержат интересные сведения, достойные тщательного изучения», отмечает господин Пронин.

Подробнее — в интервью Кирилла Пронина.