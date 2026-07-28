ЦБ раскрыл детали расследования манипуляций рынком в Telegram
Процесс сбора доказательств по манипулированию рынком со стороны Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» занял почти три года. Об этом в интервью «Ъ» сообщил руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.
Сопоставляли комментарии и призывы в Telegram-каналах, что в них транслировались, с реальными действиями инвесторов на фондовом рынке. Было установлено, что в некоторых случаях инфлюэнсеры сами совершали встречные сделки с ценными бумагами еще до публикации новостей.
При этом чтобы доказать, что было совершено нарушение или преступление, нужно «не просто описать общую фактуру, но и буквально изучить каждую операцию и посчитать полученный доход», пояснил Кирилл Пронин. В случаях же с РДВ количество операций измерялось десятками тысяч.
В ЦЕБ не называют ни ценные бумаги, с которыми совершалось манипулирование, ни сумму полученного участниками этих действий дохода. Однако указывают, что он превосходили минимальный порог, установленный УК для привлечения к уголовной ответственности (3,75 млн руб.). Сейчас Telegram-каналы продолжают работу. Однако в ЦБ в настоящее время не наблюдают прямых признаков манипулирования.
Подробнее — в интервью Кирилла Пронина.
Расследование действий Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» выявило, что их администраторы, связанные с компанией PFL Advisors, осуществляли стратегию «pump and dump». Они использовали аудиторию Telegram-каналов для искусственного подогревания спроса на определённые ценные бумаги, а затем продавали свои активы после роста котировок, получив более 15 млн рублей незаконного дохода. Всего было совершено свыше 55 тыс. операций с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний в период с 2023 по 2024 год.
Банк России квалифицировал эти действия как манипулирование рынком. Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ и задержанию троих сотрудников PFL Advisors. Участники рынка связывают такую активность манипуляторов с притоком большого количества массовых инвесторов на биржу: в 2025 году доля физических лиц на биржевых торгах акциями в будние дни составляла около 70%, а в выходные — около 90%.
Это не первый случай, когда регулятор сталкивается с манипуляциями через Telegram-каналы. В апреле 2022 года Банк России сообщал о подобных схемах, затрагивавших ценные бумаги ПАО ГИТ, ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Россети Юг». В ноябре 2022 года ЦБ заблокировал счета девяти физических лиц, причастных к мошенничеству с акциями «Саратовэнерго». В 2024 году к административной ответственности за манипулирование рынком был привлечён Борис Смирнов, администратор Telegram-канала Fibo Trade, который использовал агрессивные заявки на покупку низколиквидных активов и публиковал ложную информацию в своём канале.
В ответ на растущую проблему Центробанк предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, установить требования к их квалификации и ввести ответственность за качество распространяемой информации. Также обсуждается возможность введения этического кодекса для инвестиционных блогеров, включающего требования к неанонимности и раскрытию конфликта интересов. С начала 2026 года Московская биржа внедрила инструмент на базе искусственного интеллекта для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли.