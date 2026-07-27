Владимир Путин назвал депутатов Госдумы боевым отрядом народа

Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы восьмого созыва и назвал их боевым отрядом народа. Как отмечает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, осталось выслушать мнение народа, причем уже скоро, 20 сентября.

Владимир Путин отметил, что последние пять лет были «сложными и крайне ответственными для нашей страны». «Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба, будущее нашего народа. И это никакое не преувеличение, так оно и есть, когда в борьбе, острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства»,— заявил президент.

Он отметил, что в основе всех стратегических решений властей лежит воля людей, их право на самоопределение и свободный путь. «С незаконными ограничениями, попытками сдерживания и давления мы сталкиваемся давно: и после "русской весны" 2014 года, и до того. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит мировые рекорды. Причем сразу по двум критериям — и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности».

Подробнее о том, как прошла встреча президента с депутатами Госдумы — в материале «Народ к отряду готов».