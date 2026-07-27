ЦБ опубликовал первые нормативные акты для запуска рынка криптовалют
Центробанк разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют в России. Среди них — порядок организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, указали в пресс-службе регулятора.
Режим торгов будет прописан в правилах биржи, которая будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену. Банк России также разработал требования к цифровым депозитариям, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав. Их минимальный капитал должен составлять от 50 до 250 млн руб. Размер будет зависеть от характера деятельности — например, планирует ли организация работать с открытыми распределенными реестрами или обеспечивать расчеты по итогам торгов.
Аналогичные требования ЦБ предусмотрел для операторов электронных платформ. Центробанк также определил правила учета цифровых валют, состав сведений о депонентах, получателях доступа к системе, учитываемых активах, правила ведения цифровых счетов. «По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг», — отметили в регуляторе.
21 июля Госдума приняла закон о регулировании крипторынка. По нему цифровые валюты не будут приниматься для оплаты товаров и услуг внутри страны, а все сделки будут проходить через лицензированных посредников, подключенных к организаторам торгов (биржам и ОТС). Закон вступит в силу с 1 сентября.
Публикация нормативных актов Центробанка является частью эволюции отношения регулятора к криптовалютам. Изначально Центробанк длительное время выступал против использования криптовалют, предлагая полный их запрет в России, включая инвестиции и использование российской инфраструктуры для операций. Однако позже, в конце 2025 – начале 2026 года, эта позиция начала смягчаться. Изменение риторики, вероятно, связано с поиском альтернативных способов для международных расчетов на фоне санкций, что сделало криптовалюты потенциальной альтернативой.
Проект Центрального банка России и Минфина, разрабатываемый с осени 2025 года, предполагает, что операции с криптовалютами будут доступны через лицензированных посредников, таких как биржи, брокеры и обменники. При этом криптовалюта не будет использоваться для расчетов внутри страны, за исключением внешнеторговых контрактов. Отдельные требования к цифровым депозитариям и операторам электронных платформ, предложенные Центробанком, а также возможность работы иностранных криптобирж через дочерние компании в России, отражают стремление регулятора к созданию контролируемого и подотчетного рынка, несмотря на первоначальное скептическое отношение.