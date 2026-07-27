Минфин предложил автоматизировать проверку поставщиков государства и госкомпаний
Минфин 27 июля сообщил о внесении в правительство законопроекта об использовании цифровых сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) по оценке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для проверки поставщиков при госзакупках (по 44-ФЗ). Аналогичные изменения предлагается ввести и в отношении поставок госкомпаниям (223-ФЗ), но лишь в части их закупок у малого бизнеса.
Для участия в закупочных процессах поставщики должны соответствовать ряду требований: не иметь задолженности по налогам, не находиться в реестре недобросовестных поставщиков, не быть аффилированными с заказчиком и пр.
Внесенным законопроектом предлагается дополнить этот перечень еще несколькими критериями:
- в ЕГРЮЛ в отношении участника закупки должна отсутствовать запись о недостоверности сведений;
- потенциальный поставщик непричастен к экстремизму, терроризму, распространению оружия массового поражения;
- в отношении него не должно быть вынесено решение о блокировке денежных средств и другого имущества.
Подробнее — в материале «Ъ» «Закупки просканирует ФНС»
Внесённый Минфином законопроект продолжает активно развивающуюся практику цифровизации госзакупок в России. Ранее уже переводились в электронный формат этапы планирования и приёмки товаров, а также автоматизировался мониторинг госконтрактов, включая гособоронзаказ. Эти меры направлены на повышение прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств и борьбу с нелегальным оборотом товаров.
Однако текущая система уже сталкивается с проблемами снижения прозрачности из-за антисанкционных послаблений, позволивших госкомпаниям засекречивать данные о закупках. Это привело к сокращению числа участников торгов и увеличению неконкурентных закупок. Автоматизация проверки поставщиков через сервисы ФНС призвана частично решить эти проблемы, но эксперты высказывают опасения по поводу возможных технических сбоев и чрезмерного отсева потенциальных поставщиков, имеющих незначительные нарушения.