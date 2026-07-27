Минфин предложил автоматизировать проверку поставщиков государства и госкомпаний

Минфин 27 июля сообщил о внесении в правительство законопроекта об использовании цифровых сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) по оценке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для проверки поставщиков при госзакупках (по 44-ФЗ). Аналогичные изменения предлагается ввести и в отношении поставок госкомпаниям (223-ФЗ), но лишь в части их закупок у малого бизнеса.

Для участия в закупочных процессах поставщики должны соответствовать ряду требований: не иметь задолженности по налогам, не находиться в реестре недобросовестных поставщиков, не быть аффилированными с заказчиком и пр.

Внесенным законопроектом предлагается дополнить этот перечень еще несколькими критериями:

в ЕГРЮЛ в отношении участника закупки должна отсутствовать запись о недостоверности сведений;

потенциальный поставщик непричастен к экстремизму, терроризму, распространению оружия массового поражения;

в отношении него не должно быть вынесено решение о блокировке денежных средств и другого имущества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закупки просканирует ФНС»