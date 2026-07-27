Закупки просканирует ФНС

В правительство внесен законопроект об использовании сервисов налоговой службы для автоматической проверки поставщиков при закупках государства и госкомпаний. Сведения, полученные в ходе такого анализа бизнеса, будут передаваться заказчику электронными торговыми площадками. Сейчас заказчик вынужден проверять потенциальных контрагентов на благонадежность самостоятельно, что создает для него дополнительную нагрузку и повышает риски ошибок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минфин 27 июля сообщил о внесении в правительство законопроекта об использовании цифровых сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) по оценке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для проверки поставщиков при госзакупках (по 44-ФЗ). Аналогичные изменения предлагается ввести и в отношении поставок госкомпаниям (223-ФЗ), но лишь в части их закупок у малого бизнеса.

Для участия в закупочных процессах поставщики должны соответствовать ряду требований: не иметь задолженности по налогам, не находиться в реестре недобросовестных поставщиков, не быть аффилированными с заказчиком и пр.

Внесенным законопроектом предлагается дополнить этот перечень еще несколькими критериями:

в ЕГРЮЛ в отношении участника закупки должна отсутствовать запись о недостоверности сведений;

потенциальный поставщик непричастен к экстремизму, терроризму, распространению оружия массового поражения;

в отношении него не должно быть вынесено решение о блокировке денежных средств и другого имущества.

Сейчас заявить о соответствии требованиям предприниматель может, представив электронной торговой площадке соответствующую декларацию. «Проверку этих условий заказчики проводят самостоятельно — вручную или с помощью разрозненных электронных сервисов, что создает дополнительную нагрузку и риски ошибок»,— пояснил “Ъ” координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов.

После принятия законопроекта, как сообщил Минфин, проверка будет происходить автоматически, уже без подачи деклараций о соответствии, на основании анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности компании или ИП. Данные о соответствии поставщиков критериям заказчиков через единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок будут передавать операторы электронных площадок. Минфин уточняет, что, поскольку сервисы ФНС применяются только российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для физических лиц, а также для иностранных организаций механизм подачи деклараций сохранится.

В Минфине заявляют, что новый порядок позволит сократить административную нагрузку на заказчиков — у них отпадет необходимость проводить проверки контрагентов.

Заместитель гендиректора федеральной ЭТП «ТЭК-Торг» Аркадий Акименко поясняет, что сейчас запросы заказчиков в профильные ведомства могут обрабатываться дольше сроков, отведенных законом на подписание договоров о закупке, что иногда приводит к их заключению до получения информации о благонадежности контрагента. Инициатива Минфина, по его словам, эту проблему закрывает. Что касается поставщиков, то им теперь придется чаще обращать внимание на то, как они выглядят «через призму информационных систем», а также следить за актуальностью размещенных в них данных, говорит эксперт.

Дмитрий Панов считает, что интеграция с сервисами ФНС повысит достоверность данных об участниках рынка и сделает систему госзаказа более прозрачной и предсказуемой. Впрочем, предупреждает он, не исключены технические сбои в связке ЕИС—сервисы ФНС: данные могут не обновиться и после устранения нарушений. Кроме того, жесткая автоматизированная проверка может отсечь тех, кто имеет незначительные суммы пени по налогам. Поэтому эксперт считает необходимым предусмотреть механизм оперативного обжалования результатов автоматизированной проверки и возможность в исключительных случаях подтверждать соответствие критериям «вручную».

Полина Попова