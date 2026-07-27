Новый визуальный стиль в обновленном 2MOOD

Российский бренд 2MOOD представил новую айдентику, включая два варианта логотипа: основной сдержанный и курсивный для специальных проектов. За девять лет компания выросла до 26 магазинов в 10 городах с аудиторией более 290 тысяч постоянных покупателей. Бренд полностью перестроил производство: собрал собственную команду технологов и отказался от посредников в работе с фабриками. В основе нового визуального образа — видеоколлаж из портретов сотрудников, клиентов и друзей бренда. Этим летом на Малой Бронной откроется первый дом 2MOOD, а в ближайшие месяцы бренд выпустит свою первую мужскую коллекцию.

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