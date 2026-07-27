Въездной турпоток за первое полугодие сократился почти на 20%

Иностранцы в январе—июне совершили 2,99 млн туристических поездок в Россию, что почти на 20% меньше год к году. Это — худший результат с 2021 года. Турпоток сдерживает военный конфликт на Ближнем Востоке и нестабильная работа российских аэропортов.

Летний сезон в этом году оказался заметно хуже ожиданий. В начале года на рынке было нехарактерное для зимы оживление, но в марте ситуация резко поменялась из-за обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, приведшего в том числе к ограничению полетных программ.

В мае—июне негативный информационный фон сформировался уже в России. Туристы опасаются сообщений о топливном кризисе, который ранее мог вносить коррективы в расписание экскурсионных автобусов. Дополнительно их отталкивают перебои в работе аэропортов и высокая стоимость поездок.

Подробности — в материале «Прибытия убыли».