Силы ПВО сбили за день над Россией 182 беспилотника ВСУ

Средства ПВО России с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 182 беспилотника ВСУ над 11 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, а также Московским регионом, Крымом и Удмуртией, уточнили в ведомстве.

Сегодня днем при попадании беспилотника в жилой дом в Керчи 10 человек получили ранения. Трех человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали.