При атаке беспилотника на Керчь пострадали 10 человек
При попадании беспилотника в жилой дом в Керчи десять человек получили ранения. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram.
Трех человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали, уточнил чиновник. Как сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева, инцидент произошел около 14:00 мск. Из-за удара дрона на третьем и четвертом этажах многоквартирного дома начался пожар.
Керчь регулярно подвергается атакам беспилотников. 15 июля 2026 года часть населенных пунктов в Северо-Западном и Восточном энергорайонах Крыма, включая Керчь, были полностью обесточены после атаки БПЛА. Городская администрация Керчи тогда привлекала все муниципальные службы к аварийным работам, но сроки восстановления электроснабжения не уточнялись.
Похожие инциденты, связанные с атаками беспилотников, происходили и в других регионах России. Например, 5 августа 2023 года танкер в Керченском проливе получил повреждения в ходе атаки беспилотников, хотя Крымский мост, расположенный неподалеку, тогда не пострадал. В марте 2023 года в Джанкое также сработала система ПВО, в результате чего пострадал один человек, а обломки повредили домовладение и магазин.