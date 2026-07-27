При атаке беспилотника на Керчь пострадали 10 человек

При попадании беспилотника в жилой дом в Керчи десять человек получили ранения. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram.

Трех человек, в том числе одного ребенка, госпитализировали, уточнил чиновник. Как сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева, инцидент произошел около 14:00 мск. Из-за удара дрона на третьем и четвертом этажах многоквартирного дома начался пожар.