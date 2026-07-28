ВТБ хочет заниматься криптовалютными операциями

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) планирует предложить клиентам операции с криптовалютными инструментами в регулируемом и защищенном российском периметре. «У нас есть амбиции на значимую часть этого рынка, который начнет полноценно функционировать в 2027 году»,— заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. При этом сервис будет развиваться и в рамках платформы «ВТБ Мои Инвестиции», и в рамках «построения самого ресурсоемкого и сложного компонента этой новой экосистемы — цифрового депозитария», отметил топ-менеджер.

Профильный закон вступит в силу 1 сентября, другие нормативные акты, скорее всего, будут к концу года. «Этот рынок мы оцениваем в несколько десятков миллиардов рублей»,— заявил Дмитрий Пьянов. Поэтому, по его мнению, кто наиболее оперативно предложит качественный клиентский путь, тот и сможет претендовать на значимую часть комиссионных доходов.

Отдел финансов