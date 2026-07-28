Продажа «Галс-Девелопмента» сократила прибыль ВТБ

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) составила 225,2 млрд руб., сократившись почти на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом по итогам второго квартала группа ВТБ заработала 92,6 млрд руб., что на 33,6% меньше показателя годовой давности и на 30% ниже показателя первого квартала.

Как заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, в отчетном периоде ключевым приоритетом для группы было управление капиталом. «Избирательный рост кредитов на фоне восстановления чистой процентной маржи и роста базовых доходов, секьюритизация розничного портфеля и выход из нестратегических активов привели к значимому росту достаточности капитала и позволили обеспечить высокий уровень дивидендной доходности для акционеров»,— отметил он.

Под избирательным ростом кредитов первый зампред ВТБ имел в виду кредитный маневр, смысл которого заключается в стимулировании роста корпоративного кредитования при замедлении розничного, что позволяет оптимизировать использование капитала группы. Кредиты физлицам сократились с начала года на 3,6%, до 7,0 трлн руб., тогда как объем кредитов юрлицам по состоянию на 30 июня увеличился на 7,9%, до 18,6 трлн руб.

В июне ВТБ продал девелоперские активы, упакованные в структуру «Галс-Девелопмента», сумма сделки превысила 100 млрд руб. Однако, по словам Дмитрия Пьянова, сделка была структурирована таким образом, что предусматривала частичную оплату деньгами в момент заключения договора и частичную беспроцентную рассрочку. «Эта беспроцентная рассрочка, на весьма ограниченное время, сгенерировала внутри прочих операционных доходов 8 млрд руб. дополнительных убытков»,— сказал топ-менеджер. В результате прочие операционные доходы группы, которые в первом квартале 2026 года приближались к 91 млрд руб., во втором квартале составили лишь 17,9 млрд руб. «Итого за полугодие — 118,2 млрд руб., что примерно на 63% хуже, чем в прошлом году, и это... объясняет существенную часть падения прибыли во втором квартале против первого»,— отметил господин Пьянов.

Отдел финансов