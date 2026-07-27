Трамп пообещал спросить Путина о помощи Ирану в ударах по базам США
Президент США Дональд Трамп пообещал спросить у президента России Владимира Путина, делится ли российская сторона с Ираном информацией со своих спутников для корректировки иранских ударов по военным базам США на Ближнем Востоке.
Фото: Evan Vucci / Reuters
«Мы выясним, правда это или нет. Я спрошу об этом (Владимира. — “Ъ”) Путина», — заявил господин Трамп журналистам на борту президентского самолета. Даже если Россия помогает наносить удары, отметил господин Трамп, это не оказало существенного влияния на ход боевых действий.
«Мы все равно разгромили их в пух и прах», — заявил американский президент. «Я не думаю, что они это делали (передавали спутниковые данные. — “Ъ”), и определенно не на высоком уровне. А если и передавали, то это не оказало какого-либо влияния», — отметил господин Трамп.
23 июля агентство Reuters сообщило о проверке ЦРУ возможной причастности России к ударам иранских беспилотников по объектам управления в районе Персидского залива. 26 июля о том, что Россия проводит активную спутниковую съемку военных объектов США на Ближнем Востоке, а затем передает информацию Ирану, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин неоднократно обсуждали ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Так, в июле 2025 года они обстоятельно обсуждали эти вопросы, при этом Владимир Путин подчеркивал важность дипломатического урегулирования. В июне 2025 года лидеры также обсуждали обострение отношений между Израилем и Ираном.
Телефонные разговоры между президентами России и США об Иране и Ближнем Востоке проходили регулярно. Например, в апреле 2025 года диалог о новом телефонном разговоре находился в стадии обсуждения, а до этого лидеры общались в марте и феврале того же года. Россия выражала готовность выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем, а также подчеркивала, что Иран не должен обладать ядерным оружием, с чем, по словам Трампа, Владимир Путин согласился. США и Израиль уже наносили удары по Ирану, а страны-союзники США на Ближнем Востоке призывали Дональда Трампа продолжать военную операцию.