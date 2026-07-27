Трамп пообещал спросить Путина о помощи Ирану в ударах по базам США

Президент США Дональд Трамп пообещал спросить у президента России Владимира Путина, делится ли российская сторона с Ираном информацией со своих спутников для корректировки иранских ударов по военным базам США на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / Reuters Фото: Evan Vucci / Reuters

«Мы выясним, правда это или нет. Я спрошу об этом (Владимира. — “Ъ”) Путина», — заявил господин Трамп журналистам на борту президентского самолета. Даже если Россия помогает наносить удары, отметил господин Трамп, это не оказало существенного влияния на ход боевых действий.

«Мы все равно разгромили их в пух и прах», — заявил американский президент. «Я не думаю, что они это делали (передавали спутниковые данные. — “Ъ”), и определенно не на высоком уровне. А если и передавали, то это не оказало какого-либо влияния», — отметил господин Трамп.

23 июля агентство Reuters сообщило о проверке ЦРУ возможной причастности России к ударам иранских беспилотников по объектам управления в районе Персидского залива. 26 июля о том, что Россия проводит активную спутниковую съемку военных объектов США на Ближнем Востоке, а затем передает информацию Ирану, заявил президент Украины Владимир Зеленский.