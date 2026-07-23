Reuters: США расследуют возможную связь России с ударами Ирана по объектам ЦРУ
Американская разведка начала проверку возможной причастности России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ в районе Персидского залива. Об этом ссылаясь на четыре источника в разведке США сообщает агентство Reuters.
Согласно данным, США подозревают, что Москва могла предоставлять Тегерану информацию о целях, а также передавать передовые технологии для модернизации иранских беспилотников. Окончательных выводов пока не сделано, однако эффективность и точность ударов, а также техническая поддержка со стороны России, рассматриваются как возможные доказательства.
В марте были атакованы как минимум два объекта ЦРУ — в Саудовской Аравии (посольство США в Эр-Рияде) и на востоке Ирака. По некоторым данным, пострадало от двух до десяти объектов. По версии западных чиновников, атака на посольство в Саудовской Аравии была осуществлена с помощью двух беспилотников Shahed, модернизированных Россией. Один дрон пробил дыру во внешней стене здания, второй пролетел через образовавшееся отверстие и взорвался внутри.
Источник сообщил, что Россия помогла Ирану повысить точность беспилотников Shahed-136, предоставив спутниковую навигационную систему «Комета-М», которая точнее и сложнее поддается глушению, чем иранские аналоги. Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в поставках вооружений Ирану для ударов по объектам США, назвав их надуманными и неловкими для восприятия.
Сотрудничество между Россией и Ираном, включая военную сферу, вызывает озабоченность у стран Запада, в том числе у США, которые ранее уже указывали арабским государствам на угрозу такого взаимодействия для всей ближневосточной безопасности. Эта тема обсуждалась на консультациях между США и монархиями Персидского залива, где Вашингтон предупреждал, что прошедшие боевые испытания на Украине иранские беспилотники станут ещё опаснее, угрожая интересам ближневосточных стран и американским базам в регионе.
Помимо этого, американские спецслужбы ранее выражали обеспокоенность возможными ударами Ирана по американским целям на Ближнем Востоке и в Европе. The Washington Post утверждала, что Россия могла передавать Ирану разведданные для таких ударов. Спутники также фиксировали масштабные повреждения (не менее 228 объектов) американских военных объектов на Ближнем Востоке в результате иранских атак, что, по мнению экспертов, указывает на недооценку США способности Ирана к защите от современных беспилотников. В целом, инциденты, подобные тем, что описаны в новости, усиливают геополитическую напряжённость и могут влиять на отношения между странами, требуя осторожности в действиях для избежания эскалации.