Нерюндинское железорудное месторождение может войти в периметр РМК
Права на разработку Нерюндинского железорудного месторождения в Иркутской области может приобрести ООО «Профитмаксимум» за 2,49 млрд руб., следует из результатов торгов. Компания подала единственную заявку на участие, аукцион признан несостоявшимся. Как говорится в протоколе, в таком случае право пользования участком недр предоставляется единственному участнику по минимальной цене (2,27 млрд руб.,), увеличенной на «шаг аукциона» (227,04 млн руб.). Участок недр выдается в пользование на 20 лет.
«Профитмаксимум» может быть связан с Русской медной компанией, одним из крупнейших производителей меди в России. РМК основана Игорем Алтушкиным (занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием $4,9 млрд). Учредитель и гендиректор «Профитмаксимума» Алексей Вертошко также владеет миноритарной долей в ООО «Анвит», которое контролирует ООО «Регион Инвест Ресурс» (РИР). РИР, согласно позиции ФНС, приведенной в постановлении 17-го арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2026 года по делу о банкротстве ООО УКТ-99, входит в группу лиц с РМК.
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Нерюндинское месторождение железорудного сырья пытались продать с 2012 года. Тогда его запасы оценивались в 635 млн тонн, а начальная цена составляла 1,4 млрд рублей. К концу 2024 года актив вновь выставлялся на торги, но уже с начальной ценой 5,5 млрд рублей. На текущий момент запасы месторождения составляют 201,9 млн тонн по категориям В+С1 и 2,7 млн тонн по категории C2, при этом Роснедра отмечают, что запасы требуют переоценки.
Месторождение расположено в существующем горнорудном районе, примерно в 100–110 км от Усть-Илимска и Коршуновского ГОКа «Мечела», к нему подведена электроэнергия Усть-Илимской ГЭС, однако район считается труднодоступным. Для компаний, обладающих опытом геологоразведки и строительства горно-обогатительных комбинатов, Нерюндинское месторождение может стать долгосрочным заделом. Инвестиции в строительство комбината средней мощности (5–8 млн тонн руды в год) оцениваются в 80–150 млрд рублей. Несмотря на то, что текущая конъюнктура на мировом рынке руды пока неблагоприятна, с горизонтом запуска проекта после 2030 года ситуация может измениться.