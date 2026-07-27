Сибирские руды ушли с торгов

На Нерюндинское железорудное месторождение в Иркутской области, которое пытались продать с 2012 года, нашелся покупатель. Права на разработку участка с запасами более 200 млн тонн за почти 2,5 млрд руб. может выкупить структура, которую связывают с Русской медной компанией (РМК). Пока рынок железной руды остается слабым, но к запуску проекта конъюнктура может улучшиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Права на разработку Нерюндинского железорудного месторождения в Иркутской области может приобрести ООО «Профитмаксимум» за 2,49 млрд руб., следует из результатов торгов. Компания подала единственную заявку на участие, аукцион признан несостоявшимся. Как говорится в протоколе, в таком случае право пользования участком недр предоставляется единственному участнику по минимальной цене (2,27 млрд руб.,), увеличенной на «шаг аукциона» (227,04 млн руб.). Участок недр выдается в пользование на 20 лет.

«Профитмаксимум» может быть связан с Русской медной компанией, одним из крупнейших производителей меди в России.

РМК основана Игорем Алтушкиным (занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием $4,9 млрд). Учредитель и гендиректор «Профитмаксимума» Алексей Вертошко также владеет миноритарной долей в ООО «Анвит», которое контролирует ООО «Регион Инвест Ресурс» (РИР). РИР, согласно позиции ФНС, приведенной в постановлении 17-го арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2026 года по делу о банкротстве ООО УКТ-99, входит в группу лиц с РМК. Алексей Вертошко также упоминался в социальных сетях как член клуба RCC Padel Academy, связанного с РМК. “Ъ” направил вопросы в РИР и РМК.

Нерюндинское месторождение открыто в 1960 году, предварительная и детальная разведка проводилась до 1977 года, также геологические работы выполнялись в 1980-х годах. В 2004 году чиновники Иркутской области сообщали об интересе к активу со стороны «Евраза». Роснедра пытались продать права на разработку месторождения с 2012 года, тогда начальная цена составляла 1,4 млрд руб., запасы железной руды по категориям В+С1 (разведанные и предварительно разведанные) оценивались в 635 млн тонн. В конце 2024 года права на участок выставлялись на торги по начальной цене 5,5 млрд руб. На 1 января 2026 года, говорится в материалах к аукциону, на баланс на участке поставлены запасы по категориям В+С1 объемом 201,9 млн тонн, по категории C2 (перспективные) — 2,7 млн тонн. Запасы, предлагаемые к лицензированию, требуют переоценки, сказано материалах Роснедр.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов отмечает, что Нерюндинское расположено в существующем горнорудном районе, примерно в 100–110 км от Усть-Илимска и Коршуновского ГОКа «Мечела», есть электроэнергия Усть-Илимской ГЭС. Но район труднодоступный, добавляет аналитик. По его словам, для структуры, обладающей опытом геологоразведки и строительства ГОКов, актив может быть долгосрочным заделом.

Инвестиции в строительство комбината средней мощности, способного перерабатывать 5–8 млн тонн руды в год, Владимир Чернов оценил в 80–150 млрд руб.

В 2026 году, говорится в обзоре Kpler, стоимость руды с содержанием железа 62% (Platts 62% Fe) на мировом рынке колебалась в диапазоне $100–110 за тонну. Как отмечают аналитики, пока факторы снижения цен преобладают над факторами роста. Для устойчивого восстановления котировок выше $100 за тонну, считают в Kpler, потребуется улучшение спроса в Китае, замедление добычи на месторождении Симанду в Гвинее или перебои в поставках.

Владимир Чернов замечает, что для Нерюндинского месторождения текущая конъюнктура не играет решающего значения, так как горизонт запуска проекта, вероятно, начинается после 2030 года, когда ситуация на рынке стали может измениться. При этом сырьевые активы во время слабого рынка часто стоят дешевле, чем на пике цен, продолжает аналитик, напоминая, что с 2024 года стартовый платеж за Нерюндинское был с снижен более чем в два раза.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова