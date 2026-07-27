Верховный суд не счел инвалидность основанием для списания долгов по кредитам

Верховный суд РФ (ВС) отказался полностью списать долги гражданину, который оформил займы в нескольких банках сразу, умолчав об этом. Экономколлегия ВС признала такое поведение недобросовестным, даже несмотря на то что выплатить все суммы помешала инвалидность.

История началась в июле 2022 года, когда мужчина обратился сразу в четыре банка. За три дня он получил в общей сумме около 1 млн руб. от «Русского стандарта», Совкомбанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Почта-банка. До октября—-ноября заемщик платил по кредитам, погасив около 100 тыс. руб. задолженности, но в январе 2023 года подал на свое банкротство.

В процесс вступили банки. РСХБ стал возражать против списания долгов, указав, что заемщик завысил размер своего заработка и не сообщил о наличии других кредитов. В апреле 2025 года арбитражный суд поддержал банк. Но апелляция и окружная кассация освободили мужчину от долгов. Судебные инстанции отметили, что гражданин перестал платить из-за сложной жизненной ситуации. В ноябре 2022 года он перенес операцию, а в апреле 2023 года ему бессрочно установили инвалидность второй группы. К тому же в анкете-заявлении, составленной банком, не было специальной графы, где потребитель мог бы указать сведения о других кредитах. Было лишь поле «ежемесячные расходы», указала окружная кассация.

РСХБ с таким подходом не согласился и подал жалобу в ВС. В определении от 22 июля высшая инстанция поддержала доводы кредитной организации.

Подробнее — в материале «Инвалидность все не спишет».