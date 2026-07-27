Инвалидность все не спишет

Верховный суд РФ (ВС) отказался полностью списать долги гражданину, который оформил займы в нескольких банках сразу, умолчав об этом. Экономколлегия ВС признала такое поведение недобросовестным, даже несмотря на то что выплатить все суммы помешала инвалидность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

История началась в июле 2022 года, когда мужчина обратился сразу в четыре банка. За три дня он получил в общей сумме около 1 млн руб. от «Русского стандарта», Совкомбанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Почта-банка. До октября—-ноября заемщик платил по кредитам, погасив около 100 тыс. руб. задолженности, но в январе 2023 года подал на свое банкротство.

В процесс вступили банки. РСХБ стал возражать против списания долгов, указав, что заемщик завысил размер своего заработка и не сообщил о наличии других кредитов. В апреле 2025 года арбитражный суд поддержал банк. Но апелляция и окружная кассация освободили мужчину от долгов. Судебные инстанции отметили, что гражданин перестал платить из-за сложной жизненной ситуации. В ноябре 2022 года он перенес операцию, а в апреле 2023 года ему бессрочно установили инвалидность второй группы. К тому же в анкете-заявлении, составленной банком, не было специальной графы, где потребитель мог бы указать сведения о других кредитах. Было лишь поле «ежемесячные расходы», указала окружная кассация.

РСХБ с таким подходом не согласился и подал жалобу в ВС. В определении от 22 июля высшая инстанция поддержала доводы кредитной организации.

Здоровая недобросовестность

ВС напомнил, что суд может отказать гражданину в списании всех долгов, если недобросовестные действия пришлись на время банкротного дела. Считается, что такие нарушения вредят всем кредиторам. Если же банкрот действовал недобросовестно до начала процедуры несостоятельности, допускается «частичное освобождение должника от обязательств», в том числе перед конкретными кредиторами, разъяснил ВС.

В этом деле гражданин не раскрыл сведения о реальной кредитной нагрузке до начала процесса, хотя осознавал, что кредитными организациями «будет принята к учету заведомо неполная информация». О том, что должник не собирался исполнять обязанности в полном объеме, говорит и другой факт: платежи производились лишь в течение двух-трех месяцев, тогда как кредитный договор с РСХБ был заключен на полтора года, заметил ВС. В результате высшая инстанция обязала гражданина выплатить кредит только РСХБ.

Отдельно ВС высказался по поводу сложных жизненных обстоятельств. Коллегия судей разъяснила, что это не имеет значения для оценки добросовестности, поскольку гражданин не раскрыл информацию банкам еще при оформлении кредитов, когда был здоров.

Впрочем, ВС счел заслуживающим поддержки довод о неясности формулировок в банковской анкете-заявлении на получение кредита. Именно кредитные организации должны указывать «понятные, недвусмысленные и исчерпывающие» положения в своих документах. А иначе гражданин может не понять, что от него требуется указать все другие кредиты, разъяснила коллегия судей. Но это, учитывая совокупность обстоятельств, не влияет на общий вывод, указал ВС.

По наблюдениям партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, судебная практика по подобным делам долгое время оставалась неоднородной. Но теперь, объясняет руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков, недобросовестность заемщика может выражаться не только в прямом сообщении ложных сведений, но и в сознательном использовании технической задержки в ущерб интересам банка.

При этом само по себе получение нескольких кредитов подряд все еще не указывает на нарушения со стороны должника, уточняет господин Новиков. По его мнению, необходимо комплексно анализировать размер кредитной нагрузки в сравнении с подтвержденным доходом, интервалы между заявками, объем исполнения обязательств и причины прекращения платежей.

Иными словами, простую неточность в анкете еще нельзя считать нарушением, а вот умышленный расчет на задержку в обновлении кредитной истории уже свидетельствует о недобросовестности, соглашается Олег Пермяков.

Эксперты считают позицию ВС сбалансированной. С одной стороны, инвалидность должника может объяснять, почему он прекратил платежи, но это не устраняет недобросовестность, допущенную при оформлении кредитов, поддерживает выводы ВС господин Новиков. С другой стороны, информация обновляется в кредитной истории не моментально, поэтому к моменту одобрения кредита у должника уже может быть несколько одобренных заявок, подтверждает президент Союза АУ НЦРБ Валерия Азбиль.

Госпожа Азбиль не исключает, что с учетом новой позиции ВС банкам придется пересмотреть формы на открытие кредитных продуктов. И если вопросы в анкете поставлены нечетко, риск списания кредитного долга заемщика после банкротства повышается, предупреждает господин Новиков.

Ян Назаренко