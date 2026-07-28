Как в России судили за манипулирование рынком

Первый в России приговор по статье 185.3 УК РФ (манипулирование рынком) был вынесен в августе 2019 года. Кировский райсуд Казани назначил экс-трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому два с половиной года лишения свободы условно. По данным следствия, осужденный с 2011 по 2016 год необоснованно обогащался на невыгодных для его работодателя сделках с ценными бумагами, заработав 77 млн руб.

В апреле 2021 года Замоскворецкий райсуд приговорил экс-главу отдела ценных бумаг российского подразделения Deutsche Bank Юрия Хилова к трем годам по делу о манипулировании рынком. По версии следствия, его незаконный доход составил 255,9 млн руб. В июле того же года Мосгорсуд отменил приговор, отправив дело на новое расследование. О его итогах не сообщалось.

В апреле 2024 года Чертановский суд Москвы приговорил бывших специалистов ЗАО «Лидер» Антона Чвирова и Андрея Силуянова к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. за манипулирование ценами на торгах акциями 14 крупных эмитентов, среди которых «Газпром», Сбербанк, ВТБ и «Норникель». В 2014–2015 годах в ходе незаконных биржевых операций они заработали почти 18 млн руб.

В ноябре 2025 года в Гагаринский райсуд Москвы поступило дело четырех биржевых трейдеров: Дмитрия Ерошкевича, Александра Сынгаевского, Ивана Румянцева и скрывшегося за границей Станислава Минского. По версии обвинения, в 2016–2018 годах они провели 53 операции с акциями «Газпрома», Сбербанка, ВТБ и других эмитентов, нанеся кипрской компании Maraion Investments Limited ущерб на 63,5 млн руб. Следствие продолжается.