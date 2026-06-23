Больной вопрос

Верховный суд РФ (ВС) решит, нужно ли отказывать в списании долгов обанкротившемуся гражданину, который завысил свои доходы и не сообщил банку о кредитной нагрузке, но позднее стал инвалидом и не смог погасить все займы. Арбитражные суды высказали противоположные мнения, точку в споре должна поставить экономколлегия ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Дела, в которых содержатся различные аспекты списания долгов гражданам-банкротам, довольно часто оказываются на рассмотрении высшей инстанции. На этот раз речь идет о гражданине, который в июле 2022 года в течение двух дней взял три кредита, каждый в пределах 200–400 тыс. руб., в трех банках — «Русском стандарте», Совкомбанке и Россельхозбанке (РСХБ). До октября—ноября заемщик платил по кредитам, погасив около 100 тыс. руб. задолженности, но потом платить перестал и в январе 2023 года подал на свое банкротство. Общая сумма долгов в реестре кредиторов составила 1,4 млн руб.

В конце банкротной процедуры РСХБ, выдавший третий по счету кредит (сумма его требований к должнику составляет 237,9 тыс. руб.), попросил суд не списывать долги перед ним и Совкомбанком. Заявитель отмечал большое количество взятых гражданином займов — был еще четвертый кредит в Почта-банке на 100 тыс. руб., но этот банк не участвовал в банкротном деле, и долг был автоматически списан. РСХБ указывал, что заемщик при обращении в банки завысил размер своего заработка (в анкетах указывался ежемесячный доход 60–70 тыс. руб., а, по данным из Соцфонда РФ, максимальный доход в месяц в 2022 году составил 31 тыс. руб.) и не сообщил о наличии других кредитов.

Выдавай, но проверяй

Арбитражный суд в апреле 2025 года удовлетворил ходатайство РСХБ и отказался списать долги банкрота перед вторым и третьим банками. Суд согласился, что банки не могли проверить реальную кредитную историю должника, поскольку кредиты были взяты почти одновременно.

Однако апелляция и окружная кассация отменили это решение и освободили банкрота от всех обязательств, не увидев недобросовестности в его действиях. Из постановлений судов следует, что гражданин перестал платить из-за сложной жизненной ситуации. Так, в ноябре 2022 года должник перенес операцию и длительное время находился на стационарном лечении в кардиохирургическом отделении, а в апреле 2023 года ему бессрочно установили инвалидность второй группы. Заемщик не совершал умышленных действий по причинению вреда кредиторам, не скрывал свое имущество и не препятствовал финансовому управляющему, указали суды.

При этом банки являются профессиональными участниками кредитного рынка и имеют широкие возможности для оценки платежеспособности гражданина, в том числе через разработку форм кредитных анкет-заявок, говорится в постановлениях. РСХБ настаивал, что при решении вопроса о предоставлении кредита существенное значение имеет информация о кредитной нагрузке заемщика, однако в его анкете не было графы, обязывающей указать наличие иных кредитов, обратили внимание суды.

Банк «фактически пытается переложить ответственность за некорректно составленный шаблон анкеты-заявления на должника, тогда как сам должен нести риски, связанные со своей профессиональной деятельностью», резюмируется в судебных актах.

На днях по жалобе РСХБ дело передали в экономколлегию ВС. Доводы банка сводятся к недобросовестности должника, который за короткий срок увеличил свою кредитную задолженность, предоставил недостоверные сведения о размере ежемесячного дохода и отсутствии иных кредитов. В связи с этим заявитель просит в освобождении гражданина от долгов отказать. Слушание по делу назначено на 20 июля. “Ъ” направил запрос в РСХБ.

Неумышленная инвалидность

В последние годы наблюдается рост числа отказов гражданам в списании долгов, и передача этого дела в экономколлегию вписывается в общий тренд, констатирует партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников. Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что исход данной тяжбы не предрешен. По мнению господина Красникова, ВС предстоит ответить на ключевой вопрос о том, где грань между сложной финансовой ситуацией должника и умышленной недобросовестностью.

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков резюмирует аргументы РСХБ: быстрое накопление должником кредитной нагрузки (за три дня), завышение дохода в анкете и умолчание о других кредитах. Для отказа в освобождении от долгов закон требует большего, признает юрист, а именно умысла. «Здесь человек несколько месяцев исполнял обязательства по всем кредитам и перестал платить, потому что объективно утратил такую возможность»,— указывает господин Пермяков, выступая за списание долгов банкроту.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш тоже считает поведение должника добросовестным, исходя из того, что на момент заключения кредитного договора ни одна из сторон не знала о наличии заболевания.

Сложные жизненные обстоятельства — тяжелая болезнь, операция, инвалидность второй группы — должны учитываться судом при решении вопроса о списании долгов как обстоятельства, объясняющие, почему должник перестал платить, уверен управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков.

По мнению госпожи Барабаш, подача заявок на кредит сразу в несколько кредитных организаций не является чем-то экстраординарным, учитывая, что банки не обязаны одобрять все заявки: «Это не нарушает закон и не свидетельствует само по себе о наличии у заемщика преступного умысла». Что касается несовпадения размеров указанного и реального доходов заемщика, господин Косаков допускает, что должник мог указать свой неофициальный, но фактический заработок. Банк же мог запросить у заемщика другие документы и провести дополнительные проверки, добавляет господин Красников.

Анна Занина, Ян Назаренко