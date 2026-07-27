Кирсан Илюмжинов отказался от участия в выборах главы FIDE

Международная шахматная федерация обнародовала список лиц, подавших заявки для участия в выборах ее президента. Они состоятся в конце сентября на генеральной ассамблее FIDE в Самарканде. На них будет избран новый глава структуры. Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер РФ, который руководил одной из крупнейших спортивных структур с 2018 года, собирался идти на третий президентский срок, но покинул должность и объявил о том, что не будет баллотироваться на нее после включения на прошлой неделе в очередной санкционный пакет Евросоюза.

FIDE отчиталась всего о трех поданных заявках. Две из них — от немецких предпринимателей Вадима Розенштейна и Яна Хенрика Бюттнера, третья — от главы Казахстанской шахматной федерации, основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова. В списке не оказалось заявки Кирсана Илюмжинова, руководившего FIDE с середины 1990-х годов.

Подробнее — в материале «Ъ» «FIDE возвращается в дороссийскую эпоху»