В прокат вышла итальянская комедийная мелодрама «30 ночей с бывшим»

В прокат вышел фильм «30 ночей с бывшим» итальянского режиссера Гуидо Кьезы. Жанр его заявлен как романтическая комедия, однако на деле это довольно грустное кино о том, каково жить с психически нездоровым человеком.

Надо отдать должное Гуидо Кьезе и его соавтору сценария Николетте Микеле: они не делают ментальное заболевание своей героини предметом шуток. Оно показано вполне серьезно, хоть и несколько стереотипно. Смеяться тут предлагается скорее над ситуациями, которые создаются, когда бывшая жена Терри врывается в расчерченный по линеечке мир бывшего мужа Бруно и нарушает его хрупкое равновесие.

Подробности — в материале «Кинотеатр повторного брака».