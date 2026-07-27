Кинотеатр повторного брака

В прокат вышел фильм «30 ночей с бывшим» итальянского режиссера Гуидо Кьезы. Жанр его заявлен как романтическая комедия, однако на деле это довольно грустное кино о том, каково жить с психически нездоровым человеком, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «30 ночей с бывшим»

Фото: Colorado Film Production Кадр из фильма «30 ночей с бывшим»

Фото: Colorado Film Production

Поначалу итальянская картина, которая является ремейком аргентинского фильма 2022 года, кажется представительницей поджанра, который в Голливуде Золотого века назывался «комедия повторного брака». В центре сюжета — пара бывших супругов, которые расстались из-за, как говорится, непреодолимых противоречий, но все-таки сохранили теплые чувства друг к другу. Судьба снова сводит их вместе, и после ряда веселых приключений они воссоединяются. В Америке 1930-х этого требовала общественная мораль, осуждавшая разводы, в наше время — психологическая зрелость персонажей, которые спустя время научились прощать друг другу ошибки и идти на компромиссы.

Итак, Бруно (Эдоардо Лео) разошелся со своей женой Терри (Микаэла Рамаццотти) и в одиночку воспитывает 16-летнюю дочку Эмму (Глория Харви), которую все еще считает маленькой девочкой, нуждающейся в родительской опеке, хотя она своенравный подросток, сопротивляющийся этой опеке с поистине итальянским темпераментом. Но Бруно любит все держать под контролем — устройство их совместной жизни, организацию домашнего пространства, где все разложено по полочкам, свою работу финансового консультанта. Ничего из этого, однако, не приносит ему особой радости — в глубине души он тоскует по молодости, когда мечтал о карьере футболиста, и развалившимся отношениям с Терри.

И вдруг обстоятельства складываются так, что Терри возвращается к нему. Только возвращается она из психиатрической клиники, где провела несколько лет из-за послеродовой депрессии и одолевающих ее голосов в голове. Теперь психиатр Анжела (Анна Бонаюто) считает, что Терри готова вернуться к нормальной жизни, но должна пройти «тренировочный период» — провести 30 дней и ночей с бывшим мужем и дочерью в их квартире.

Надо отдать должное Гуидо Кьезе и его соавтору сценария Николетте Микеле: они не делают ментальное заболевание своей героини предметом шуток. Оно показано вполне серьезно, хоть и несколько стереотипно.

Смеяться тут предлагается скорее над ситуациями, которые создаются, когда вольная птица Терри врывается в расчерченный по линеечке мир Бруно и нарушает его хрупкое равновесие.

Таким образом по замыслу авторов она помогает бывшему мужу раскрепоститься, вылезти из своего футляра и научиться отпускать контроль.

Однако в этих ситуациях смешного тоже мало. Например, нишу злодеев в фильме занимают соседи Бруно, которые посмели жаловаться на шум в три часа ночи, а также на то, что Терри проламывает молотком стену между квартирами и похищает доставленный им ужин. Отрицательность этих персонажей усиливает их предубеждение против римлян (в дубляже об этом трудно догадаться, но сами они с севера Италии), но, думается, на их месте никто бы не обрадовался такой замечательной соседке, тем более что вникать во все обстоятельства они и не обязаны.

Отдельной линией, не слишком крепко пришитой к основному сюжету, идут неприятности у Бруно на работе и трещины в его отношениях с коллегой по имени Камилла (Франческа Вальторта). Все это тоже довольно печально, а грустные глаза Эдоардо Лео, убедительно играющего человека, чей тщательно выстроенный мир рассыпается на его глазах, окончательно перемещают фильм из области комедии куда-то на территорию даже не мелодрамы, а самой настоящей драмы.

Впрочем, оставить героев без вознаграждения за их борьбу с внутренними демонами авторы не решаются, хотя финал картины получается скорее компромиссным, нежели счастливым. Золотой век закончился, а в наши дни, увы, не каждый справится с любовью без медикаментозной и психотерапевтической поддержки.