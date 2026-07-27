Партнер бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова осужден на восемь лет

Восемь лет лишения свободы, штраф в размере 500 млн руб., а также конфискация имущества на сумму 1,3 млрд руб.— такое наказание Симоновский райсуд Москвы назначил 27 июля Сергею Бородину, бывшему деловому партнеру экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Гендиректор ООО «Волжский берег» предпочел признать вину, дав показания на чиновника. Приговор устроил и защиту, и обвинение.

Уголовное дело в отношении Сергея Бородина, признавшего вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, суд рассмотрел в особом порядке — без исследования доказательств, на что ушло всего два заседания. За две взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) прокурор Игорь Потапов требовал для господина Бородина десять лет строгого режима с максимально возможным штрафом в размере 500 млн руб.

Судья Елена Орловцева дала подсудимому срок на два года меньше, чем просил прокурор. Также она постановила обратить в доход государства имущество на сумму совершенных им преступлений в размере 1,372 млрд руб. Собственность подсудимого — деньги, земельные участки, а также другие активы — осталась под арестом для обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа. Впрочем, собственность господина Бородина уже была изъята в федеральный бюджет по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову и аффилированным с ним лицам в декабре 2025 года.

Приговор суда 46-летний господин Бородин, который, как выяснилось, имел лишь среднее специальное образование, выслушал в наручниках. Вопрос корреспондента “Ъ”, будет ли он обжаловать приговор, фигурант оставил «без комментариев».

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