Тимура Иванова вывели на «Волжский берег»

Восемь лет лишения свободы, штраф в размере 500 млн руб., а также конфискация имущества на сумму 1,3 млрд руб.— такое наказание Симоновский райсуд Москвы назначил 27 июля Сергею Бородину, бывшему деловому партнеру экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Гендиректор ООО «Волжский берег» предпочел признать вину, дав показания на чиновника. Приговор устроил и защиту, и обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бородин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Сергей Бородин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Сергея Бородина, признавшего вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, суд рассмотрел в особом порядке — без исследования доказательств, на что ушло всего два заседания. За две взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) прокурор Игорь Потапов требовал для господина Бородина десять лет строгого режима с максимально возможным штрафом в размере 500 млн руб.

Перед тем как самому оказаться на скамье подсудимых, бизнесмен дал свидетельские показания на процессе по делу в отношении Тимура Иванова. Последнего с апреля судят в том же суде вместе с предпринимателем Александром Фоминым, соучредителем компаний «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой». Первая некогда являлась одним из крупнейших подрядчиков Минобороны, получая госконтракты и подрядные договоры на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах военного ведомства. Именно силами этой организации были построены Кемеровское президентское училище, Тверское суворовское военное училище и Омский военный кадетский корпус стоимостью более 15 млрд руб.

Как считает следствие, достались контракты господину Фомину небескорыстно. В обмен на них его фирмы поставили стройматериалы и отремонтировали здание городской усадьбы С. Волконской—А. К. фон Мекка XІХ–XХ веков, которое расположено в Москве в Чистом переулке, напротив резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Именно там до конфискации по антикоррупционному иску Генпрокуратуры проживала бывшая супруга господина Иванова Светлана Захарова. Также силами «Олимпситистроя» и «Оборонспецстроя» были выполнены работы по строительству усадьбы «Панкратово» в Тверской области Тимура Иванова — с двухэтажным домом, гаражом и домом охраны. В схеме использовались ООО «Дворянское гнездо» и ООО «Волжский берег» Сергея Бородина.

По данным СКР, стройка и ремонт в 2018–2023 годах обошлись Александру Фомину в 1,2 млрд руб. Следствие сочло господ Бородина и Иванова соучастниками получения взятки на эту сумму. Также господину Бородину вменили в вину получение взятки в 2022 году в размере 152 млн руб. Деньги были оформлены как предоставление компанией ООО «Проопт» займа агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого стал Сергей Бородин. Часть полученных средств была потрачена на покупку «Русским селом» корнишонов у индийских поставщиков. Таким образом, полагает следствие, было отмыто €244,6 тыс.

Оглашение приговора партнеру бывшего замминистра обороны не вызвало ажиотажа: ни друзей, ни родственников в зале суда не было. Озвучив вводную и резолютивную части приговора, судья Елена Орловцева дала подсудимому срок на два года меньше, чем просил прокурор: восемь лет и штраф в полмиллиарда. Также она постановила обратить в доход государства имущество на сумму совершенных им преступлений в размере 1,372 млрд руб. Собственность подсудимого — деньги, земельные участки, а также другие активы — осталась под арестом для обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа. Впрочем, собственность господина Бородина уже была изъята в федеральный бюджет по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову и аффилированным с ним лицам в декабре 2025 года.

Приговор суда 46-летний господин Бородин, который, как выяснилось, имел лишь среднее специальное образование, выслушал в наручниках. Вопрос корреспондента “Ъ”, будет ли он обжаловать приговор, фигурант оставил «без комментариев».

Его адвокат Нина Хахалина призналась, что удовлетворена исходом дела. Аналогичную точку зрения высказал и прокурор Игорь Потапов, сказавший, что обвинение не будет оспаривать приговор в Мосгорсуде.

С учетом времени нахождения в СИЗО, где один день приравнивается к одному дню в колонии строгого режима, получается, что Сергей Бородин отсидел уже два года и три месяца. Еще через три года и два месяца он имеет право претендовать на условно-досрочное освобождение как отсидевший две трети срока.

Что касается дела в отношении Тимура Иванова и Александра Фомина, то разбирательство по нему, по данным “Ъ”, может занять еще около трех месяцев. Александр Фомин признал вину полностью, а Тимур Иванов — частично.

Под финал следствия экс-замминистра обороны также пытался заключить досудебное соглашение с прокуратурой, но ему было отказано. Он настаивает, что не получал взяток. По его версии, будучи госслужащим, он действительно незаконно занимался бизнесом в партнерстве с Сергеем Бородиным. Усадьбы, как утверждают его адвокаты, Тимур Иванов строил и ремонтировал не для себя, а выступал соинвестором, планируя позже выставить объекты на продажу. Разбирательство по делу проходит в закрытом режиме. Тимур Иванов уже имеет 13-летний срок за растрату более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц».

Мария Локотецкая