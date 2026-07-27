FIFA назвала лучший гол ЧМ-2026

Гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Аргентины признан лучшим на турнире. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).

23-летний игрок, на клубном уровне выступающий за турецкий «Трабзонспор», отличился на 103-й минуте. С левого угла штрафной площади аргентинцев он точно пробил в дальнюю девятку ворот Эмилиано Мартинеса, сделав счет равным — 2:2. Окончательный счет встречи был установлен на 111-й минуте — автоголом отличился защитник сборной Кабо-Верде Диней.

Лучший гол турнира был определен по итогам голосования болельщиков. Также были номинированы Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Килиан Мбаппе (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Вильсон Изидор (Гаити), Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина), Дайдзэн Маэда (Япония), Элдор Шомуродов (Узбекистан), Эрлинг Холанд (Норвегия), Хулиан Альварес (Аргентина), Джуд Беллингем (Англия) и Ферран Торрес (Испания).

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале аргентинцев со счетом 1:0.

Арнольд Кабанов