«Ребята, скоро с вами!»

27 июля из ИК-1 (Владимирская область) на свободу вышла журналистка Александра Баязитова. В 2023 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы по резонансному делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова за непубликацию негативных материалов про него. После апелляции защиты срок заменили на исправительные работы, но в октябре 2025 года областной суд вернул журналистку в колонию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналистка Александра Баязитова (справа) в суде (ноябрь 2023 года)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Журналистка Александра Баязитова (справа) в суде (ноябрь 2023 года)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

О выходе госпожи Баязитовой из женской исправительной колонии №1, расположенной в поселке Головино во Владимирской области, стало известно после публикации видеоролика с ее участием в соцсетях. На нем журналистка, все еще одетая в зеленую тюремную робу, называет колонию «странным местом» и обещает скоро приехать. «Всем привет, ребята! Скоро (буду. — “Ъ”) с вами! Слишком "зеленая", но понимаю, что поделать»,— сказала она.

Администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову, Ольгу Архарову и Инну Чурилову в августе 2022 года обвинили в вымогательстве в крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Потерпевшим оказался старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Ушаков, возглавлявший тогда в кредитном учреждении департамент финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ.

Telegram-канал «Адские бабки» позиционирует себя как информационный ресурс о финансах. Основные темы публикаций связаны с деятельностью банков, страховых компаний и участников рынка финансов. Также издание освещает некоторые общественно-политические темы. На момент подготовки публикации на канал подписаны более 14,5 тыс. человек.

Согласно фабуле дела, администраторы «Адских бабок» вступили в преступный сговор «из корыстных побуждений с целью материального обогащения» в начале 2022 года. Для этого фигурантки, утверждалось в материалах следствия, искали способы создания и продвижения публикаций, порочащих деловую репутацию банкира.

Администраторы опубликовали два соответствующих поста в «Адских бабках». Затем с представителями финансиста через Telegram связался @nedorian с предложением удалить посты, подрывающие имидж господина Ушакова, и ввести временную блокировку на негативные сообщения на канале. По данным следствия, месяц блокировки подобной информации и удаление постов фигуранты оценили в 420 тыс. руб. 22 июня 2022 года Александр Ушаков поручил перечислить требуемую сумму на банковский счет Инны Чуриловой.

27 июля того же года вымогатели выдвинули новое требование. На этот раз журналистки потребовали 1,2 млн руб. за гарантированную блокировку негативных постов про Александра Ушакова в течение трех месяцев. Однако на этот раз вице-президент Промсвязьбанка написал заявление в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры с вымогателями шли уже под контролем силовиков.

В августе 2022 года трех обвиняемых отправили в СИЗО. В ноябре 2022 года Чурилову перевели под домашний арест, так как она признала вину, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и погасила часть ущерба. Баязитова и Архарова содержались под стражей вплоть до вынесения приговора.

Рассмотрения дел начались уже в 2023 году, дело Анны Чуриловой рассматривали отдельно в связи с заключением досудебного соглашения. В июле 2023 года Басманный райсуд Москвы, несмотря на просьбу гособвинения назначить Чуриловой четыре года колонии, приговорил ее к четырем годам условно.

Александре Баязитовой и Ольге Архаровой назначили пять лет и 4,5 года колонии соответственно.

Таким образом журналистам дали сроки ниже предусмотренного законом низшего предела. Примечательно, что во время прений гособвинение запрашивало необычайно суровое для подобных дел наказание: 14 и 13 лет колонии.

После приговора защита Баязитовой подала апелляцию. В сентябре 2025 года Судогодский районный суд Владимирской области отменил лишение свободы журналистке и заменил оставшийся срок на принудительные работы. Однако месяц спустя Владимирский областной суд по представлению прокуратуры вернул осужденную в колонию.

В ИК осужденная работала швеей. Работники ФСИН отмечали, что она не нарушала порядок и хорошо исполняла обязанности.

Журналистка также подавала прошение об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на состояние здоровья (Александра Баязитова страдает сахарным диабетом, глаукомой и гипертонией) и необходимость ухаживать за больной матерью. Однако суд оставил журналистку в колонии из-за отсутствия у нее благодарностей от администрации колонии.

С освобождением из колонии госпожу Баязитову поздравил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. «Жаль, что у нас с товарищами по борьбе не получилось вытащить Александру из этого ада раньше!» — написал он в своем Telegram-канале. Созвонилась с журналисткой и поздравила с «долгожданной свободой» член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

Никита Черненко