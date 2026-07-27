Госдума провела заключительное пленарное заседание восьмого созыва

С краткими отчетами о пятилетней работе и планами на будущий созыв выступили лидеры пяти фракций, а подытожил их выступления председатель Думы Вячеслав Володин. Сквозными темами в речах всех шестерых стали специальная военная операция и беспрецедентная парламентская консолидация.

Депутаты делали все, чтобы объединиться вокруг «повестки развития страны, повестки президента», обобщил итоги созыва Вячеслав Володин. Из 2980 законов при поддержке всех фракций приняты 68,5%, а число законопроектов, внесенных депутатами сразу нескольких фракций, достигло 26%, Работа шла вокруг трех ключевых приоритетов: реализация послания президента, достижение целей национального развития и обеспечение целей СВО.

Подробности — в материале «Дума вспомнила былое».