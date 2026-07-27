Госдума провела заключительное пленарное заседание восьмого созыва
С краткими отчетами о пятилетней работе и планами на будущий созыв выступили лидеры пяти фракций, а подытожил их выступления председатель Думы Вячеслав Володин. Сквозными темами в речах всех шестерых стали специальная военная операция и беспрецедентная парламентская консолидация.
Депутаты делали все, чтобы объединиться вокруг «повестки развития страны, повестки президента», обобщил итоги созыва Вячеслав Володин. Из 2980 законов при поддержке всех фракций приняты 68,5%, а число законопроектов, внесенных депутатами сразу нескольких фракций, достигло 26%, Работа шла вокруг трех ключевых приоритетов: реализация послания президента, достижение целей национального развития и обеспечение целей СВО.
Подробности — в материале «Дума вспомнила былое».
Восьмой созыв Госдумы, начавший работу в октябре 2021 года, с первых месяцев столкнулся с вызовами. Сначала это была борьба с пандемией и обсуждение законопроекта о QR-кодах, а затем, с конца зимы 2022 года, главной темой работы нижней палаты стала специальная военная операция (СВО). Депутаты активно работали над законодательным обеспечением СВО, что привело к сплочению представителей разных фракций.
В ходе работы созыва парламент принял более 2,5 тысяч законов, что является рекордом за всю современную историю России. Значительная часть этих законов была направлена на поддержку СВО, интеграцию новых территорий и социальную защиту населения. «Единая Россия» стала лидером по эффективности законотворческого процесса, успешно доведя до принятия 58% внесенных законопроектов.