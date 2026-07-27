Телефонные мошенники похитили у воронежцев более 500 млн рублей с начала года

С начала года жертвами телефонных мошенников в Воронеже стали более 1 тыс. жителей, общий ущерб превысил 500 млн руб. В среднем каждый потерпевший перевел злоумышленникам 500 тыс. руб. Об этом на еженедельной планерке в администрации города сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска — начальник отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, УМВД России по Воронежу Евгений Чернихов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, благодаря принимаемым мерам количество преступлений снизилось на 28,7%. Услугой самозапрета на получение кредитов воспользовались более 367 тыс. жителей Воронежской области. Совместная работа полиции с банками, нотариусами, управлением Росреестра и риелторами позволила предотвратить на стадии звонков более 60 преступлений на общую сумму более 50 млн руб. Доля кредитных средств в общей структуре похищенного снизилась с 60% до 20%. В текущем году только трое потерпевших лишились недвижимости (в предыдущие годы — более 20 человек ежегодно), предотвращена продажа одного объекта на стадии звонков.

Господин Чернихов сообщил, что мошенники действуют «с территории соседнего государства».

«Звонки поступают с использованием сим-боксов и GSM-шлюзов: с иностранного государства звонок поступает на шлюз, конвертируется и выходит на абонента уже с обычного российского номера. То есть позвонить можно из любой точки мира. Из последних новых инструментов мошенников — проведение виртуальных обысков. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас на постоянной основе они включают видеокамеру потерпевшего и проводят осмотр всей квартиры с целью отыскать ценности, которые можно продать, чтобы максимизировать прибыль»,— пояснил господин Чернихов и подтвердил предположение журналистов о том, что видеосвязь устанавливается через единственный мессенджер, в котором работают такие звонки.

О том, как в макрорегионе вырос спрос на установку самозапрета на получение кредитов,— в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова