Сильное чувство заимовыручки

Всего за один летний месяц в регионах Черноземья у населения заметно вырос спрос на установку самозапрета на получение кредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Самый заметный рост зафиксирован в Белгородской области. Ограничения в макрорегионе сейчас действуют у 1 млн человек. При этом в целом по стране фиксируется минимальный рост — в пределах 3%. Представители банковского сектора связывают динамику в Черноземье с усиленной работой по повышению финансовой грамотности населения. Эксперты обращают внимание на повышенную чувствительность к мошенничеству в макрорегионе из-за значительной доли пожилого населения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В июне 2026 года в регионах Черноземья спрос на установку самозапрета на получение кредитов вырос на 73% по сравнению с маем — с 33,65 тыс. до 58,38 тыс. заявлений, подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных ОКБ. С момента запуска сервиса в марте 2025-го в макрорегионе было подано 1,2 млн заявлений на установку самозапрета, еще 108,4 тыс. заявлений — на его снятие. Сейчас он действует у 1 млн жителей Черноземья.

Наиболее заметная динамика фиксируется в Белгородской области, где за месяц спрос на услугу увеличился на 96% — с 5,95 тыс. до 11,7 тыс. соответствующих заявлений. С марта прошлого года белгородцы подали 232,8 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты, еще 24,3 тыс. — на его снятие. Сейчас в регионе самозапрет действует у 193,6 тыс. жителей.

где за месяц спрос на услугу увеличился на 96% — с 5,95 тыс. до 11,7 тыс. соответствующих заявлений. С марта прошлого года белгородцы подали 232,8 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты, еще 24,3 тыс. — на его снятие. Сейчас в регионе самозапрет действует у 193,6 тыс. жителей. В Липецкой области востребованность услуги выросла в июне на 82% — с 5,28 тыс. до 9,63 тыс. заявлений. За все время липчане подали 202,3 тыс. заявлений на установку самозапрета, еще 20,6 тыс. — на его снятие. Всего в области сервисом пользуются 168,3 тыс. человек.

востребованность услуги выросла в июне на 82% — с 5,28 тыс. до 9,63 тыс. заявлений. За все время липчане подали 202,3 тыс. заявлений на установку самозапрета, еще 20,6 тыс. — на его снятие. Всего в области сервисом пользуются 168,3 тыс. человек. Почему у воронежцев ранее снижался интерес к самозапретам В Воронежской области, крупнейшем по площади и населению субъекте макрорегиона, спрос на самозапрет вырос на 75% — с 10 тыс. до 17,5 тыс. заявлений. С марта прошлого года в регионе было подано 367,4 тыс. заявлений на установку самозапрета, а на его снятие — 35,4 тыс. Сейчас самозапрет действует у 308,9 тыс. человек в области.

крупнейшем по площади и населению субъекте макрорегиона, спрос на самозапрет вырос на 75% — с 10 тыс. до 17,5 тыс. заявлений. С марта прошлого года в регионе было подано 367,4 тыс. заявлений на установку самозапрета, а на его снятие — 35,4 тыс. Сейчас самозапрет действует у 308,9 тыс. человек в области. В Орловской области фиксируется аналогичная динамика — рост на 75% — с 3,45 тыс. до 6 тыс. заявлений на установку самозапрета. За все время орловчане подали 123,2 тыс. заявлений на подключение сервиса, еще 12,9 тыс. — на его снятие. Всего самозапрет оформлен у 102 тыс. жителей региона.

фиксируется аналогичная динамика — рост на 75% — с 3,45 тыс. до 6 тыс. заявлений на установку самозапрета. За все время орловчане подали 123,2 тыс. заявлений на подключение сервиса, еще 12,9 тыс. — на его снятие. Всего самозапрет оформлен у 102 тыс. жителей региона. В Курской области спрос на услугу увеличился на 72% — с 3,97 тыс. до 6,85 тыс. заявлений. С начала работы сервиса куряне подали 143,1 тыс. заявлений на установку самозапрета и 15,2 тыс. — на его снятие. Сейчас услуга действует у 118,9 тыс. жителей региона.

спрос на услугу увеличился на 72% — с 3,97 тыс. до 6,85 тыс. заявлений. С начала работы сервиса куряне подали 143,1 тыс. заявлений на установку самозапрета и 15,2 тыс. — на его снятие. Сейчас услуга действует у 118,9 тыс. жителей региона. Меньше всего тренд проявился в Тамбовской области, где спрос на услугу увеличился с 5 тыс. до 6,7 тыс. заявлений. За все время тамбовчане подали 149,4 тыс. заявлений на установку самозапрета и 14,8 тыс. — на его снятие. Сервисом сейчас пользуются 124,8 тыс. человек в регионе.

В то же время в целом по стране в июне спрос на услугу вырос незначительно — россияне подали 772,3 тыс. заявлений на установку самозапрета, что на 2,8% больше по сравнению с маем. С момента запуска сервиса в России было подано 26 млн заявлений на установку самозапрета, еще 2,9 млн — на его снятие.

Заместитель директора Белгородского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Роман Марченко пояснил «Ъ-Черноземье», что связывает усилившийся спрос на услугу у белгородцев с «результатами большой проводимой работы в регионе по повышению финансовой грамотности населения». «Белгородский филиал РСХБ является активным участником этой программы, и мы уверены, что такая работа дает результаты. Наши жители знают, зачем введен сервис самозапрета и как его устанавливать. Думаю, запрос на кредитование здесь ни при чем, так как ситуация с кредитованием одинакова по всей стране»,— сказал господин Марченко.

Замдиректора Тамбовского филиала РСХБ Александр Обыденнов рассказал «Ъ-Черноземье», что к менее масштабному использованию самозапретов в регионе приводит «низкий кредитный потенциал» жителей — ограниченный спрос на кредиты и более низкая платежеспособность населения. «В области фиксируется наибольший удельный вес пенсионеров в структуре населения по стране, регион не входит в лидеры ЦФО по среднедушевым доходам, а значительный процент трудоспособного населения (до 30%) работает в других регионах»,— отметил представитель РСХБ.

Управляющий партнер консалтинговой компании «ВМТ консалт» Екатерина Косарева объясняет прирост спроса на самозапрет в Черноземье ростом информированности населения за счет соцрекламы и корпоративной культуры у крупных работодателей.

«Также часть населения предпочитает добровольные самозапреты, так как опасается мошенников, которые получают доступ к аккаунтам на "Госуслугах" и оформляют займы. Многих уговаривают родственники обезопасить себя таким образом».

«Разницу между Белгородской и Тамбовской областями можно объяснить степенью освещения кейсов мошенничества в СМИ и уровнем жизни населения — у тамбовчан он ниже»,— заметила госпожа Косарева.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел полагает, что инструмент самозапрета в Черноземье «будет и дальше набирать популярность»:

«Для регионов с высокой долей консервативных финансовых практик, заметной ролью пожилого населения и повышенной чувствительностью к мошенничеству самозапрет становится не модной цифровой услугой, а понятным бытовым механизмом защиты».

«Поэтому июньский рост, скорее всего, не разовый всплеск, а часть более длинного тренда на персональную финансовую безопасность»,— прогнозирует ученый.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский обращает внимание на действие эффекта низкой базы на текущую динамику в макрорегионе: при небольшом исходном числе заявлений процентный рост выглядит особенно высоким. «Механизм установления самозапрета появился совсем недавно, поэтому, вне зависимости от числа обратившихся граждан, рост в любом случае будет близок к максимально возможному. Уже в следующем году таких показателей не будет, и появится возможность более объективно оценить заинтересованность граждан в установлении самозапретов»,— считает эксперт.

Егор Якимов