Bloomberg: Германия будет меньше тратить на снаряды и больше — на БПЛА

В проекте бюджета Германии на 2027 год расходы на боеприпасы сокращены с €11 млрд в 2026-м до €9,6 млрд при наращивании вложений в другие виды вооружения. Об этом написало Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия документа. Агентство отмечает, что это может усугубить сложности, с которыми сталкивается один из крупнейших германских производителей вооружений Rheinmetall.

Rheinmetall, как и другие оборонные компании, в последние годы выигрывала от роста спроса на вооружение в условиях продолжающихся военных конфликтов. Однако, как пишет Bloomberg, теперь компания, изготавливающая, в частности, танки и боеприпасы, уступает производителям современных БПЛА. С начала года акции Rheinmetall подешевели на треть. В июне стало известно, что Германия решила отказаться от плана строительства шести больших фрегатов F126, где одним из основных подрядчиков должна была стать Rheinmetall.

По мнению аналитиков Mediobanca, проект бюджета отражает «споры об изменении приоритетов в германских оборонных расходах, особенно о балансе между традиционным снаряжением, в том числе боеприпасами, и приоритетными направлениями». «Даже правительство Германии теперь не считает танки и артиллерию приоритетом номер один»,— отметил аналитик исследовательской компании Mbw Research Йенс-Питер Рик.

В Министерстве обороны Германии заявили, что не могут комментировать конкретные статьи бюджета до появления его финальной версии.

Яна Рождественская