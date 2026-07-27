Норвежская всадница погибла в 37 лет во время тренировки

Норвежская наездница Кари Метте Стенеруд погибла в результате несчастного случая на тренировке по конному троеборью. Об этом сообщила пресс-служба Норвежской федерации конного спорта (NRYF).

Национальная команда проводила тренировочные сборы в Старуме. Экстренные службы прибыли на место несчастного случая, однако спасти всадницу не удалось. Полиция продолжает расследование «в соответствии со своими обычными процедурами». Отмечается, что лошадь не пострадала.

В NRYF выразили соболезнования родным и близким Кари Метте Стенеруд. В федерации подчеркнули, что это первый случай гибели человека во время организованных соревнований по конному спорту в Норвегии, и пообещали провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

Кари Метте Стенеруд было 37 лет. В соревнованиях по конкуру и троеборью она выступала за клуб Skedsmo Rideklubb.

Арнольд Кабанов