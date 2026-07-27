Павел Граудынь принес России первое золото на чемпионате мира по фехтованию

Первую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге принес Павел Граудынь, чье имя еще недавно было известно лишь тем, кто следит за юниорскими соревнованиями. В решающем бою россиянин победил корейца До Кён Дона. Поединок завершился со счетом 15:7.

Для отечественного фехтования это был особенный день, потому что впервые за очень долгое время в честь представляющего его спортсмена поднимали российский флаг и исполняли российский гимн, с 2022 года находившиеся под запретомю

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