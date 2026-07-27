Суд отказал белгородским строителям в аресте активов «Тамбовского бекона»

Арбитражный суд Саратовской области отклонил ходатайство ООО «Белгородская строительная компания» (БСК) о принятии обеспечительных мер в рамках спора с ООО «Тамбовский бекон» (входит в ГК «Русагро»). Это следует из картотеки арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Истец просил наложить арест на счета и имущество ответчика в пределах суммы требований — 46 млн руб., а также запретить «Тамбовскому бекону» вывод активов, выплату дивидендов и предоставление займов. БСК при этом сослалась на решение Хамовнического районного суда Москвы от 5 мая, которым в доход государства обращен контрольный пакет акций ПАО «Группа Русагро» — единственного владельца «Тамбовского бекона». По мнению истца, передача актива Росимуществу создает риски для кредиторов.

Суд, однако, не нашел оснований для удовлетворения просьбы белгородцев. Истец не представил доказательств того, что ответчик предпринимает попытки уменьшения объема имущества. Кроме того, заявитель не указал местонахождение активов, подлежащих аресту, и не подтвердил их принадлежность структуре «Русагро».

Суть спора — взыскание долга по договору строительного подряда от 12 июля 2024 года. БСК требует с «Тамбовского бекона» 44,7 млн руб., а также неустойку и проценты. Структура «Русагро», в свою очередь, заявила встречный иск об уменьшении цены работ на 33,3 млн руб. Процесс по делу приостановлен из-за назначения строительно-технической экспертизы ООО «Центр экспертных исследований».

По данным Rusprofile, ООО «Тамбовский бекон» было зарегистрировано в Тамбовской области в сентябре 2010 года. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Владелец — ООО «Группа компаний "Русагро"». Генеральный директор — Александр Алтухов. По итогам 2025 года общество получило 54,6 млрд руб. выручки против 47,1 млрд руб. в 2024-м (+16%). При этом компания сократила чистую прибыль на 3,25%: с 6,5 млрд руб. до 6,3 млрд руб. ООО «БСК» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором и владельцем является Олег Дивиченко. По итогам 2025 года выручка общества сократилась на 48,5%, до 127 млн руб., против 246,6 млн руб. годом ранее. Вместо прибыли в 292 тыс. руб., полученной по итогам 2024 года, компания зафиксировала чистый убыток почти в 25 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в рамках дела основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича компании «Тамбовский бекон», «Агротехнологии» и «Русагро-Тамбов» могли получить 9 млрд руб. субсидий за пять лет.

Анна Швечикова